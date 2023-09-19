Украина показала лучший результат в истории на Играх непокоренных-2023. Нашим спортсменам удалось завоевать рекордные 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Одна из «непокоренных» — легендарный парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра. В интервью Radio NV она рассказала о нынешних Играх, своем знакомстве с принцем Гарри и будущей победе Украины над Россией.

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— Давайте начнем с Игр непокоренных. Что для вас означало участие в них? И какие ваши впечатления от этого большого спортивного события?

— Много значили на самом деле. Это у меня значилось в расписании, как не сделанное, а я очень не люблю, когда висит что-то не сделанное. Из-за этого, конечно, я порадовалась, что мне удалось попасть на эти игры.

Я должна была быть в прошлом году в Гааге, но из-за известных обстоятельств не смогла присутствовать. В этом году организаторы Игр специально зарезервировали одно место для меня. Но я прошла отбор и попала в команду на общих условиях. И это меня очень порадовало, что я смогла быть там не просто по приглашению, а как член сборной участвовать в соревнованиях.

— А что для вас в жизни означает бороться? За медаль сейчас во время Игр непокоренных, за жизнь людей в госпитале или на поле боя? За достоинство в плену и за свою страну в целом?

— Вся моя жизнь сплошная борьба на самом деле. Борьба? Бороться — это преодолевать свою лень. Это понимать настоящие цели, ставить себе сверхцели и пытаться их достичь. Так складывается, что мне как-то удается все это проявлять.

— Тогда что для вас является настоящей целью именно сейчас?

— Победа над врагом. Это моя самая главная, самая желанная цель. Это не мечта — это моя цель. И я к ней двигаюсь всеми возможными способами. Как говорится, иди к цели; не можешь идти — ползи, не можешь ползти — ложись в сторону победы. Вот этим я и занимаюсь сейчас — не лежу, а двигаюсь.

— А расскажите немного о себе. Я так понимаю, что сейчас вы определенные проблемы со своим здоровьем решаете. Люди интересуются: где вы сейчас, что с вами будет дальше, что планируете?

— Я приняла решение по совету врачей Германии. Сделала МРТ как раз перед соревнованиями; обнаружили, что у меня очень поврежден позвоночник. Боли уже были такие, что мне даже пришлось взять коляску, чтобы передвигаться на большие расстояния.

На самом деле я сначала плакала, потому что для меня это что-то ужасное — оказаться на коляске. Я не считаю себя инвалидом (человек с инвалидностью — ред.), хотя, конечно, я инвалид. Я имею удостоверение. Но ведь это психологический барьер. Понимаете?

Но я посмотрела, как относятся к этому в Европе. Ты не можешь передвигаться на костылях или на ногах, садись на коляску, проедь сколько надо, встань и иди дальше. И действительно в этом нет ничего такого.

У меня, согласно результатам МРТ, сильно поврежден позвоночник. Настолько поврежден, что перекрыт канал почти полностью. Я для операции осталась сейчас в Европе. Как только все будет сделано и врачи скажут, что я могу возвращаться в Украину, я обязательно мигом возвращаюсь. Очень соскучилась по всем.

— Вы затронули сейчас крайне важную тему: как в Европе воспринимают людей с инвалидностью. В Украине, к сожалению, большое количество украинских воинов-ветеранов, которые стали людьми с инвалидностью. Скажите, пожалуйста, как нам двигаться в этом смысле? Что нам как обществу понимать, как относиться к таким людям? И чем мы как общество можем им помочь?

— Война разрушает не только инфраструктуру. Война разрушает и старые представления о мире, о жизни, об окружении. Я думаю, что это, что происходит сейчас, даст новый толчок обществу воспринимать ветеранов и людей с особыми потребностями (которых сейчас очень много и будет еще больше, к сожалению) как равноправных членов общества. И должны обеспечить свободный доступ ко всем учреждениям.

Что касается Германии, например. Все приспособлено для того, чтобы человек на инвалидной коляске мог добраться до любого учреждения, магазина, кафе. В основном, в 90% [случаев], наверное, есть специальный заезд, если это где-то на горе вход, или специальные двери, где коляска проедет. Я почувствовала, насколько естественно относятся к людям с [инвалидностью]. Здесь это не является чем-то особенным. Люди понимают, что с любым может такое произойти. Это фантастика.

Я помню, как после операции по замене ключевых суставов я ходила на костылях. И какие траблы были — просто подняться на второй этаж.

Здесь, в Европе, 90% заведений, домов оснащены всем необходимым. Также переходы. Водители очень классно относятся: пока ты не пройдешь на костылях или не проедешь, никто не двигается с места. Есть уважение друг к другу. И это в целом о людях. Друг к другу все относятся с уважением. И общество меняется. Я вижу как люди воспринимают друг друга с большим уважением.

— Насколько Игры непокоренных важны для наших ветеранов? Для тех людей, которые непосредственно принимают в них участие?

— Как по мне, это очень показательно. Вы можете увидеть, в YouTube найти церемонию открытия/закрытия, как приветствовали сборную: как весь зал вставал. Какое уважение, какое почтение, какая поддержка!

Люди, которые прошли боевые действия, это военные в основном. И они точно понимают, чего это стоит. И я почувствовала, и вся команда почувствовала, весь состав тренеров вдохновился чрезвычайным отношением к Украине, к подвигу нашего народа. Это фантастическая поддержка.

И если вы где-то услышите, что кто-то устал в Европе от войны, то это ложь. Это просто ложь.

— Я знаю, что во время Игр вы познакомились с принцем Гарри. Как это произошло? Что для вас означала его поддержка и его эмпатия не только к вам лично, я думаю, ко всем украинцам?

— Думаю, что это, скорее всего, не обо мне. Это именно об Украине, об украинцах, о чрезвычайной выносливости и о подвиге украинского народа. Я всего лишь была олицетворением Украины для него.

Принц Гарри и Юлия Паевская / Фото: Юлия Паевская / Facebook

Как это произошло? Перед Играми мы встретились почти случайно: не на сцене, а где-то на арене, кажется. Я уже не помню. Перекинулись несколькими словами, пообщались немного. Он очень фантастический. Он очень чувствительный, очень искренний на самом деле. И когда он со сцены вспомнил мое имя, я была просто поражена.

— Он вас узнал?

— Он просто назвал мое имя. Я встала, и он сказал: «Рад, что я тебя вижу». Поднимись, чтобы я тебя смог увидеть. Это именно проявление уважения к Украине, к украинцам, к нашему делу.

Все в Европе понимают, что мы защищаем их от российского нашествия. Немцы прямо так и говорят.

— А потом принц Гарри вручал вам вашу награду — одну из медалей, серебряную.

— Да-да, правильно. Это тоже была очень сложная гамма ощущений.

Вручение Тайре серебряной медали / Фото: Елена Монова / Facebook

Но постоянно, постоянно у меня двойственное ощущение: я будто и радуюсь, и вокруг все радуется и блестит, а я думаю о тех, кто сейчас в окопах, кто в плену, о женах и детях погибших. Я даже говорила с представителями других команд, чтобы они поддержали семьи наших пленников и погибших. Это не о деньгах, это просто о слове, возможно, какой-то подарок для детишек, какие-то приятные вещи, чтобы люди почувствовали, что они не одни в этом мире.

— Также знаю, что во время Игр вам удалось встретиться с чиновниками, от которых зависит помощь Украине, в частности амуницией. Расскажите подробнее об этих встречах. Чего удалось достичь? Чиновники проявляют такой же уровень эмпатии как принц Гарри?

— Я не сама встречалась, вся команда встречалась, делегация. В поддержке нас заверили абсолютно все.

На самом деле это не только о спорте. Это такие спортивные амбассадоры. Я сейчас амбассадор доброй воли. Вся команда была спортивными послами, занималась адвокацией Украины, победы Украины. Очень достойно все справились с этой ролью, это круто.

— Как история Игр непокоренных может развиваться дальше — и лично для вас, и для других воинов? Я так понимаю, что вы с детства занимаетесь спортом. Планируете ли участвовать в следующих Играх? Как это может произойти для наших нынешних воинов?

— Я занимаюсь спортом с шести лет, плаванием. Много чем занималась еще, кроме плавания, — и подводным плаванием, подводным ориентированием, айкидо (пятый дан). Я являюсь президентом одной из федераций.

Спорт является частью моей жизни. Вы можете видеть, как это классно влияет на тело и на человеческую кондицию. Считаю, спорт — это лучшее из того, что мы можем брать для реабилитации, как физической, так и психологической.

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Относительно участия в следующих Играх непокоренных. Я бы, конечно, хотела, но для этого надо пройти отбор. Если я буду в состоянии пройти отбор и адекватно представлять страну как спортсмен, конечно, я буду считать это за честь. Если нет, постараюсь просто приехать или поддержать следующую команду.

— Вас знают во всем мире. Но вы считаете, что если вы можете быть спортсменкой, на высоком уровне, достойно представлять государство, только в таком случае будете участвовать в Играх непокоренных?

— Да, конечно. Мы являемся лицом Украины, должны достойно выглядеть и достойно выступать, по моему мнению. Если кто-то считает иначе, это его личное дело. Я в составе команды поеду, только если буду адекватно выступать в спорте. К тому времени мне уже будет 56, это дофига немного. Но я не сдаюсь и буду все равно тренироваться.

Посмотрим, как пройдет эта операция на позвоночнике. Конечно, я немножко нервничаю. Это достаточно серьезная операция, состояние достаточно тяжелое.

— Хочу поговорить не о войне, а о нашей будущей победе. Это очень важный мотивационный момент. Вы можете обратиться к украинцам и объяснить, а почему мы обязательно победим?

— Когда сейчас профессор сказал, что операция мне просто необходима (не то, что рекомендована, а необходима), потому что со временем все это ухудшится, инвалидная коляска станет для меня просто повседневностью… Конечно, я испугалась немножко. Потом подумала, что Господь меня вытащил из ада плена, из подвалов Донецка, и, наверное, не даст мне загнуться сейчас.

Так же и украинский народ. Мы отбили атаку врага, отбросили его очень серьезно и сейчас перехватили инициативу на фронте. Думаю, что все это не зря, Господь не даст нам проиграть.

И поддержка мира, конечно. Все адекватные люди понимают, что происходит. Миру даже напоминать не надо о преступлениях России — все и так прекрасно знают об этом. Но мы должны постоянно освещать их преступления, бесчеловечное отношение к Украине, украинцам, их пренебрежение ко всему остальному миру. Потому что они считают себя лучше других, это нацизм.

— А в чем тогда самая большая сила украинцев сейчас?

— Во-первых, это ощущение своей правоты, потому что мы ни на кого не нападали, напали на нас. Во-вторых, способность объединяться в трудную минуту. Есть и недостатки. Например, если мы не можем вцепиться в горло врагу, мы начинаем тех, кто ближе к нам, цеплять.

— Измену искать или еще что-то подобное.

— Да. Измена, конечно, иногда присутствует, не без этого. Но не стоит ее искать просто за каждым углом. Победим обязательно, потому что вдохновение, потому что воодушевление, потому что наши оружейники лучшие в мире — я в этом абсолютно уверена. И опыт боевых действий на протяжении уже девяти (скоро 10) лет войны не даст нам проиграть. Все-все украинцы способны объединиться и «навалять» захватчику.