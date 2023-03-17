Современные женщины, даже в молодом возрасте, знают о менопаузе гораздо больше своих мам и бабушек. Однако эта тема все равно остается окутанной слухами, домыслами, опасениями и множеством вопросов. На пять самых популярных подробно ответила врач-гинеколог с 23-летним опытом, автор книги о женском здоровье Наталья Лелюх.

Когда ждать менопаузу?

Статистика свидетельствует, что в Европе менопауза начинается у женщин в среднем после 45 лет. Однако это может произойти даже и в 20. Речь идет о так называемой преждевременной менопаузе, или раннем синдроме истощения яичников, когда у девушки с рождения достаточно малый яичниковый резерв (совокупность яйцеклеток, способных созреть в яичниках женщины в течение ее жизни).

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Симптомы менопаузы развиваются раньше у женщин, которые сидят на жестких диетах, чересчур активно занимаются спортом и страдают дефицитом сна. Доказано, что чем меньше женщина спит, тем раньше у нее может начаться менопауза, и к тому же с тяжелыми депрессивными расстройствами.

Еще один фактор, который может вызвать скорее наступление менопаузы, — это никотин. У курящих женщин менопауза начинается раньше и имеет более тяжелое течение, чем у женщин, которые не курят.

К сожалению, преждевременную менопаузу не всегда быстро обнаруживают. К примеру, женщина в 35 лет может достаточно долго лечить боль в суставах и панические атаки, но никто не замечает, что у нее прекратились менструации. Поэтому я очень прошу всех женщин обращать внимание на симптомы, которые могут свидетельствовать о начале менопаузы: депрессии, панические атаки, приливы, боли в суставах, влагалищная сухость, посткоитальные циститы. На фоне прекращения или нарушения менструаций следует обращаться в первую очередь к гинекологу. Если это менопауза, то назначение гормональной терапии позволит уменьшить или убрать такие симптомы.

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Можно ли отсрочить менопаузу — например, гормональными препаратами?

Менопаузуенопаузу никакими препаратами отсрочить нельзя. Это все равно произойдет, ведь такова физиология. Однако ход менопаузы можно облегчить. И именно здесь помогут гормональные препараты. Почему они? Потому что в основе менопаузы лежат гормональные нарушения. Следовательно, отсутствие определенных гормонов нужно лечить путем заместительной гормональной терапии — ее сейчас принято называть менопаузальной.

Гормональная терапия — это патогенетическая терапия, то есть терапия проблемы. Она может быть двух типов: системная, когда женщина принимает как эстрогены, так и прогестины, и местная, когда женщина получает только терапию эстрогенами. Разница между системной и местной гормональной терапией заключается также в составе препарата и его биодоступности. Все, что мы принимаем внутрь или в виде инъекций, проходит через печень и оказывает влияние на наше тело системно. Местные препараты могут вообще не всасываться в системное кровообращение, а следовательно, не иметь системных эффектов.

Системная гормональная терапия имеет больше противопоказаний и побочных эффектов, но с ее помощью можно решить как проблему приливов, нарушений сна, суставных болей, депрессий, так и проблему влагалищной сухости. Однако чаще женщины обращаются к гинекологу потому, что их беспокоит именно вагинальная сухость, которая приводит к циститам, хроническим воспалениям на слизистой, неприятным ощущениям во время половых контактов. В таком случае уместна местная терапия препаратами, которые уменьшают дефицит эстрогенов и убирают неприятные симптомы. Один из таких препаратов — Овестин. Преимуществом местных средств является меньшее количество противопоказаний, чем у системной гормональной терапии. При необходимости их можно принимать в течение длительного периода.

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Как долго можно лечиться гормонами?

Лечение заболевания обычно продолжается, пока не исчезнут симптомы. Продолжительность системной гормональной терапии в каждом случае будет индивидуальной. Если речь идет о симптоматической менопаузе, возникшей на фоне жесткой диеты и больших физических нагрузок, терапия может быть назначена курсом, пока яичники снова не заработают и не восстановится менструальная функция.

Когда мы говорим о календарной менопаузе, обычно системную терапию назначают не более чем на 5 лет, потому что дальше это просто не нужно.

Если женщина имеет раннюю менопаузу, заместительная гормональная терапия может длиться достаточно долго, даже на протяжении десятилетий. Ведь организм нуждается в поддержке и поступлении гормонов по крайней мере до 50 лет, в частности во избежание остеопороза.

Что касается местной терапии, то определенных ограничительных сроков нет. Ее основная задача — восстановление слизистой, которая не получает эстрогенов, становится тонкой, легко травмируется. Местная терапия направлена на облегчение местных симптомов, на восстановление слизистой. Пока в этом есть необходимость, проводится лечение. Следует помнить, что для назначения гормональной терапии могут быть противопоказания, и потому назначает ее исключительно врач.

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Менопауза — это конец сексуальной жизни?

Менопаузаенопауза не является фактором прекращения нормальной сексуальной жизни, если женщина здорова, имеет желание заниматься сексом и получает от него удовольствие. К тому же менопауза никак не влияет на качество оргазмов.

Но есть ситуации, когда с началом менопаузы появляются некоторые проблемы, которые могут препятствовать обычным половым отношениям. В первую очередь речь идет об уже упомянутой влагалищной сухости.

Из-за нехватки эстрогенов слизистая становится тонкой, менее увлажненной, как результат — неприятные ощущения во время секса, циститы, микротрещины, возможно дальнейшее развитие воспалительных заболеваний. Нужна местная гормональная терапия. Если нет противопоказаний, женщина может получать лечение эстриолом, например, тем же Овестином, чтобы улучшить качество своей половой жизни и не бояться, что после каждого секса нужно будет обращаться к врачу. Но именно врач назначает гормональную терапию — как местную, так и системную. Поэтому ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к специалистам.

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После менструаций посещать гинеколога больше не нужно?

Воо время менопаузы некоторые женщины перестают ходить к врачу, особенно если у них нет неприятных симптомов и потребности в менопаузальной гормональной терапии. Но, к сожалению, именно в этот период возможен дебют некоторых онкологических заболеваний. Если до менопаузы женщина ежегодно посещала гинеколога и маммолога и у нее не было обнаружено патологий, то с началом менопаузы и при отсутствии жалоб она может посещать врача раз в три года.

В целом в разных странах действуют разные протоколы. К примеру, в Германии нет предельного возраста, после которого женщина может не посещать гинеколога. Во многих других странах такой чертой является 65 лет.

Я как акушер-гинеколог советую обязательно приходить к врачу раз в три года, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Если женщина получает заместительную гормональную терапию, она должна наведываться к гинекологу и маммологу раз в год. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!