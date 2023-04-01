Сексуальный голод. Почему во время войны украинцы стали чаще изменять партнерам — объясняет сексолог

1 апреля, 17:14
Эксклюзив NV
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Измена во время войны — достаточно частая проблема с обеих сторон, уверяют специалисты (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA / Sipa via Reuters)

Измена во время войны — достаточно частая проблема с обеих сторон, уверяют специалисты (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA / Sipa via Reuters)

Автор: Ирина Крикуненко

Психолог-сексолог Татьяна Славина рассказывает, как во время войны надо относиться к изменам

Больше половины украинских пар уже год как живут порознь из-за войны. Это не лучшим образом сказывается на их совместной сексуальной жизни и толкает партнеров к поискам лучших вариантов. Чем это грозит счастливым семьям рассказывает NV сексолог Татьяна Славина.

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«Это сейчас достаточно частая проблема с обеих сторон, но и она зависит от качества отношений, — рассказывает специалистка. — Ту потребность, которую человек не мог раньше закрыть в своей семье, он сейчас может получить по-другому и довольно легко. Более того: для многих людей система ценностей в жизни очень сильно поменялась за войну. Появляется потребность не просто формальных отношений, а близких отношений. Появляется потребность не просто иметь секс, а хочется тепла».

По мнению Славиной, первая причина измен во время войны — физиологическая. «Это элементарная потребность в сексе, в наличии сексуального желания и сексуальной неудовлетворенности, — объясняет сексолог. — Потребность снять стресс рождает поиск ярких впечатлений на стороне — это момент ухода от реальности в любовную эйфорию. Но на семье он может не сказаться, если причина только физиологическая».

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Однако если между партнерами были дисгармоничные отношения, постоянные конфликты, нарушение эмоциональности, чувство одиночества, негатив, продолжает Славина, возникает большая предрасположенность к расставанию.

«Здесь уже будет измена, основанная на романтическом голоде: на поиске лучшего варианта для женщин и восстановлении маскулинности для мужчин, — говорит сексолог. — В этом моменте отношения скорее всего будут разваливаться и может даже сформироваться новая семья».


Полную версию интервью с Татьяной Славиной читайте здесь

Теги:   Эвакуация Секс Семья Измена Война России против Украины

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