Які українські пісню, книжку та фільм, що вийшли за 32 роки Незалежності, ви вважаєте найкращими – опитування NV
До Дня Незалежності NV запускає
опитування
, щоб дізнатися, які українські книжки, пісні і фільми українці читали, слухали і дивились протягом 32 років Незалежності. Нам цікаво!
До чергової річниці Незалежності України, ми хочемо розповісти про найпопулярнішу серед українців українську музику, літературу і кіно, які були створені за 32 роки. І нам потрібна ваша допомога!
Розкажіть, яку пісню і її виконавця ви вважаєте найкращою, яка книжка запам’яталася найбільше і який український фільм ви б назвали найулюбленішим.
Ваші відповіді допоможуть визначити найпопулярніші твори сучасної української культури за версією наших читачів.
Завантаження…
© ТОВ «ВИДАВНИЧІЙ ДІМ «МЕДІА-ДК». Всі права захищені.
E-mail редакції:
news@nv.ua
, відділ реклами:
sales@nv.ua