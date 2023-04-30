«Я сам в шоке от того, что сделал». Как столичный тусовщик и владелец бренда одежды стал аэроразведчиком с позывным Сатана — интервью NV

30 апреля, 09:00
NV Премиум
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34-летний киевлянин Ростислав — боец ВСУ и наводчик БПЛА (Фото:Александр Медведев/NV)

34-летний киевлянин Ростислав — боец ВСУ и наводчик БПЛА (Фото:Александр Медведев/NV)

Автор: Ирина Крикуненко

Участник киевской модной тусовки рассказывает о том, как решился вступить в ВСУ, о чувстве страха на фронте и сложных ситуациях, в которые попадал

Сатана Рос — по такому псевдониму пользователи соцсетей знают 34-летнего киевлянина Ростислава, бойца ВСУ и наводчика БПЛА в самых горячих точках фронта. До недавна аэроразведчик был известен широкой публике как завсегдатай шумных столичных вечеринок и создатель бренда одежды с эпатажным названием POHUY.

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Для него все изменилось 5 марта 2022, после решения вступить в ТРО. Теперь Ростислав боец ВСУ, воюет на передовой и одновременно запускает линию адаптивной одежды для раненых украинских бойцов. Также военный ведет аккаунты в Instagram и Facebook, где рассказывает тысячам своих фолловеров о жизни по ту сторону окопов.

Поскольку Ростислав служит в аэроразведке, попросил не называть свою фамилию в прессе по соображениям безопасности, однако на интервью NV согласился и от фотографирования не отказался.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область БПЛА Одежда Аэроразведка Лучшие бары Военнослужащий Война России против Украины деоккупация

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