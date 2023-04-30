Участник киевской модной тусовки рассказывает о том, как решился вступить в ВСУ, о чувстве страха на фронте и сложных ситуациях, в которые попадал

Сатана Рос — по такому псевдониму пользователи соцсетей знают 34-летнего киевлянина Ростислава, бойца ВСУ и наводчика БПЛА в самых горячих точках фронта. До недавна аэроразведчик был известен широкой публике как завсегдатай шумных столичных вечеринок и создатель бренда одежды с эпатажным названием POHUY.

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Для него все изменилось 5 марта 2022, после решения вступить в ТРО. Теперь Ростислав боец ВСУ, воюет на передовой и одновременно запускает линию адаптивной одежды для раненых украинских бойцов. Также военный ведет аккаунты в Instagram и Facebook, где рассказывает тысячам своих фолловеров о жизни по ту сторону окопов.

Поскольку Ростислав служит в аэроразведке, попросил не называть свою фамилию в прессе по соображениям безопасности, однако на интервью NV согласился и от фотографирования не отказался.

— Как выглядела ваша жизнь до полномасштабного вторжения и как вы очутитесь на войне?