«Я сам в шоке от того, что сделал». Как столичный тусовщик и владелец бренда одежды стал аэроразведчиком с позывным Сатана — интервью NV
34-летний киевлянин Ростислав — боец ВСУ и наводчик БПЛА (Фото:Александр Медведев/NV)
Участник киевской модной тусовки рассказывает о том, как решился вступить в ВСУ, о чувстве страха на фронте и сложных ситуациях, в которые попадал
Сатана Рос — по такому псевдониму пользователи соцсетей знают 34-летнего киевлянина Ростислава, бойца ВСУ и наводчика БПЛА в самых горячих точках фронта. До недавна аэроразведчик был известен широкой публике как завсегдатай шумных столичных вечеринок и создатель бренда одежды с эпатажным названием POHUY.
Для него все изменилось 5 марта 2022, после решения вступить в ТРО. Теперь Ростислав боец ВСУ, воюет на передовой и одновременно запускает линию адаптивной одежды для раненых украинских бойцов. Также военный ведет аккаунты в Instagram и Facebook, где рассказывает тысячам своих фолловеров о жизни по ту сторону окопов.
Поскольку Ростислав служит в аэроразведке, попросил не называть свою фамилию в прессе по соображениям безопасности, однако на интервью NV согласился и от фотографирования не отказался.
— Как выглядела ваша жизнь до полномасштабного вторжения и как вы очутитесь на войне?