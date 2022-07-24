По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Известный одесский винодел и основатель фамильного бренда Роберт Гулиев рассказывает о том, как война повлияла на его бизнес и изменила алкогольные вкусы соотечественников, а также размышляет о европейских перспективах украинского виноделия

В 2021 году в Украине отечественные виноградари произвели более 5,8 млн декалитров виноматериалов (на 2,3% больше, чем годом ранее), которые стали основой для изготовления вин, в том числе игристых и столовых, а также коньяка и бренди, сообщает Госстат. В 2022 году на довоенные показатели рассчитывать не приходится.

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Роберт Гулиев, один из наиболее известных отечественных виноделов, основатель торговой марки Вина Гулиевых и управляющий партнер Guliev Wine Group, оценивает потери украинской винодельческой отрасли из-за войны в 60% от прежних объемов. В интервью НВ он рассказал о тонкостях и проблемах собственного бизнеса во время боевых действий.

— Как война повлияла на ваш бизнес? С какими проблемами вы столкнулись?

— Вряд ли в Украине есть сейчас не пострадавшие от войны виды бизнеса. Винодельческая отрасль по приблизительным подсчетам потеряла около 60% прежних объемов. Торговая марка Вина Гулиевых подтверждает такую пропорцию. Основная проблема — прерванные логистические связи между производством, поставщиками материалов и потребителями. Но главное — люди пьют вино в радости, а не под обстрелами.

— В безопасном ли месте ваши виноградники и ваше производство? Не уехали ли люди, работающие на производстве?

— Мы всегда делали вино из урожаев лоз междуречья Днестра и Дуная. Этот регион стал стратегической целью Кремля в попытках захватить Одессу. К счастью, Розовка, где находится наше производство, оказалась вне воздушных налетов. Поэтому основной состав специалистов остался на месте. Уехали единицы. Виноградники не пострадали от снарядов, и уход за ними осуществляется аграриями почти на довоенном уровне. Виноградари смогут провести уборку урожая, как и хлеборобы. Мы сможем произвести вино в необходимых объемах. Но самое сложное — доставить по назначению и реализовать продукцию.

— Планировали ли вы или планируете на время войны перевести бизнес или его часть на западную Украину или за границу?

— В нашей отрасли есть «перелетные виноделы», которые едут делать вино, скажем, из Франции в Чили. Но сами винодельни, то есть производства, не путешествуют. Они часть агротехнического ландшафта конкретной местности. Не так давно, в условиях мирного времени, мы передислоцировали часть оборудования из Одессы на предприятие в Саратский район. Это стоило больших денег и потери некоторых специалистов. Альтернатива в бегстве от войны простая. Или мы теряем все, или занимаемся чем-то не связанным с богатством нашего края.

— Как война в целом отразилась на отечественном виноделии, как чувствуют себя ваши коллеги?

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