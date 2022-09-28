Украинские родители в эвакуации в Бельгии, Ирландии и Австрии рассказывают об обучении своих детей в местных школах и сравнивают их подходы с украинским образованием

По данным Еврокомиссии, в сентябре более 506 тыс. украинских детей начали обучение в школах 44 европейских стран. Это маленькие соотечественники, которые вместе с родителями сбежали от войны за границу и теперь согласно законам ЕС должны обязательно посещать местные учебные заведения. Часть из этих школьников в свободное время продолжает осваивать еще и украинскую программу онлайн, а другая — планирует закончить школу в Европе, потому что приятно удивлена новыми подходами к образовательному процессу.

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НВ поговорил с родителями украинских школьников за границей о том, чем европейское среднее образование отличается от украинского.

Татьяна Авдашкова

имеет сына 7,5 лет, который посещает школу в Бельгии

Бельгийские учителя посоветовали Авдашковой не настаивать на учебе, чтобы сформировать у 7-летнего сына Никиты хорошие эмоции от школы / Фото: DR

В небольшой городок Фландрии мы с двумя детьми приехали в конце марта, но из-за долгих Пасхальных праздников старший сын Никита в школу попал только в конце апреля. В прошлом году он пошел в первый класс в Киеве, окончивший уже здесь, в Бельгии.

В начале сын вместе с другими украинскими детьми ходил дважды в неделю в бельгийскую школу, а трижды — в украинскую. Там [в украинской] углубленно изучали нидерландский, а математику и письмо преподавали украинские учителя в эвакуации. Но это были не полноценные классы, потому что десять детей разных возрастов трудно было обучать по одной программе. С сентября сын учится во втором классе уже вместе с другими бельгийскими детьми.

Сразу скажу, что бельгийская школа мне очень нравится, и это один из резонов, почему я решила, что мои дети будут продолжать обучение здесь до самого конца школы. Во-первых, очень ощущается разница бельгийского и украинского менталитета — здесь нет постсоветского штампа в поведении педагогов. К примеру, утром директор всегда встречает детей у ворот школы. Это приятный улыбающийся мужчина, знающий каждого из этих детей поименно. То есть нет образа ужасного дяди, который сидит в своем кабинете и когда к нему подходишь — дрожишь. Здесь мы приходим за минуту до звонка и он легко предлагает отвести ребенка в класс. Так же поступают и учителя, которые сами играют с детьми на улице в баскетбол.

А еще здесь нет советского подхода страха и стыда, который все еще сохранился в Украине. То есть здесь детям не стыдно и не плохо совершать ошибки в процессе обучения. Первое, что мне сказали в школе — не настаивать на учебе, потому что у детей должны быть хорошие эмоции от школы. Поэтому сейчас мои очень любят школу и с удовольствием туда ходят. Уроки начинаются в 08:35, заканчиваются в 15:35, в среду короткий день до 12:15, после школы есть возможность оставить ребенка до 18:00. Но дети воспринимают это с радостью, а иногда даже могут спросить: «Мам, зачем ты пришла?».

В бельгийской школе дети на переменах свободно могут бегать, кричать, визжать, лежать на полу. Они очень много играют, ведь в школе есть классный двор с баскетбольными кольцами и лазалками для физической активности. Но здесь есть нюанс, потому что украинские мамы также очень отличаются от бельгийских: у них много установок, вроде на мокрое не садиться или в грязь не лезть. Здесь, если ребенок чист — то не бельгийский ребенок. Местные малыши в школе свободно носятся по лужам и по грязи в резиновых сапогах на босу ногу.

Питание здесь странное: дети все время едят сэндвичи. Утром и в обед, когда мы привыкли к кашам и супам. Только на ужин у них бывает нормальным приёмом пищи. Хотя в школе есть возможность горячих разнообразных обедов типа пасты с митболами.

Что касается учебного процесса, то на уроках используют очень много дидактических материалов и абсолютно все прикладное, куча игр разложена в каждом классе по коробочкам — бери и играйся когда захочешь. Также по расписанию здесь есть так называемый wheels day — когда школьники могут взять с собой самокаты, велосипеды, ролики и скейтборды для обучения за пределами школы.

При этом бельгийское школьное образование считается достаточно сильным. Сын уже сейчас пишет прописи наравне с бельгийскими детьми, может читать и математику решает без проблем. И что для меня важно: из школы дети выходят со знанием как минимум трех языков — нидерландского, французского и английского. После 12 лет они идут в колледж, где уже выбирают направление по душе. Например, если это математика — в расписании появляется много предметов по точным наукам.

Учеба длится до июня, соответственно летние каникулы — два месяца. Их все бельгийские дети обычно проводят в кемпах, которых здесь множество на любой вкус — языковые и спортивные, бесплатные и платные.

Что касается украинской школы, то обучение в онлайне совпадает с местным расписанием. Поэтому мы выбрали семейную форму — когда родители полностью берут на себя ответственность за освоение программы, а ребенок время от времени сдает экзамен. Для меня важно, чтобы ребенок имел и этот багаж знаний, потому что неизвестно, где сын решит жить, когда подрастет.

Нина Мищенко

имеет сына 12 лет, который посещает школу в Ирландии

В Ирландии сын киевлянки Нины Мищенко 12-летний Андрей посещает смешанную католическую школу / Фото: DR

Мы приехали в Ирландию в начале марта. В Украине Андрей учился четыре года в инклюзивном классе государственной школы и год в частной школе КМДШ, которая с начала войны перешла на полноценный онлайн с уроками и контрольными. Вскоре сын попросил завершить учебу в КМДШ и это для него психологически было очень хорошо, потому что все одноклассники разбросаны по миру. Мы жили это время в ирландской семье в Дублине, поэтому я посоветовалась какая школа рядом лучше.

По возрасту школы в Ирландии делятся на начальную ( с 4−5 до 12 лет) и среднюю ( С 12 до 17−18 лет). Программа здесь построена так, что в начальной акценте делают на социализацию и счастливое детство, а в средней идет уже очень плотный поток знаний. В привычных на родине школах образование размазано на все 10−11 лет.

Андрею к тому времени уже исполнилось 12 лет и по возрасту в Ирландии это 6 класс начальной или 1 класс средней школы. Мне посоветовали отдать сына в последний класс начальной, чтобы он подтянул язык. Мы написали несколько писем в выбранную школу и заполнили анкету. В июне нас пригласили посмотреть школу, познакомиться с учительницей и отпустили до сентября. Меня поразило, что и учительница, и заместитель директора все время говорили, что это их задача — чтобы Андрею было хорошо в школе и понравилось. Здесь есть помощник учителя, который проводит дополнительный английский — это специальная программа для детей, у которых английский не родной. Учительница за день до первого сентября сказала нам, что у мальчика есть три приоритета на этот учебный год: счастье, веселье и английский. И не думать об оценках, хотя дома сын стабильно учился на 10−11 баллов.

В Ирландии школы делятся на мужские, женские и смешанные, а также по языку преподавания на английские и ирландские. По религии — на католические, протестантские и мульти-религиозные. Католических школ большинство, а вот в протестантские обычно попасть сложнее, потому что их меньше, а само сообщество больше. У Андрея смешана католическая школа, но нам сразу написали, что будет История религий по желанию. В школьное приложение пришло сообщение, что если ваш ребенок будет приобщаться к первому причастию, то нужно записаться и прийти на встречу родителей в церковь.