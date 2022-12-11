Особенно опасны в туман. Как выбросы от генераторов влияют на здоровье и где их лучше устанавливать

В украинских мегаполисах большинство генераторов, установленных малым бизнесом, не имеют качественных фильтров и не соответствуют международным экологическим стандартам (Фото:Владимир Синдейев/Нурphoto via Reuters)

Смесь из мелкодисперсной пыли, угарного газа, диоксидов азота и набора других вредных соединений — куратор проекта ЛУН місто AIR Анна Денисенко рассказывает, чем сегодня дышат большие города из-за засилья генераторов

Из-за массовых российских обстрелов крупные города Украины накрыли затяжные блекауты и регулярные веерные отключения, так что рядовые украинцы и бизнес вынуждены искать альтернативные источники получения света и тепла.

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Так, за последний месяц спрос на генераторы в крупных торговых сетях вроде Эпицентра вырос в десять раз, и теперь каждое приличное городское заведение располагает таким девайсом. Учитывая плотную застройку и развитую сеть кафе, ресторанов, магазинов и салонов в центральных районах украинских мегаполисов, генераторы здесь встречаются почти на каждом шагу, в том числе на цокольных этажах жилых домов. Это существенно меняет уровень шума и качество воздуха.

Как это влияет на человеческое здоровье НВ рассказала Анна Денисенко, куратор социального проекта ЛУН місто AIR, занимающийся городскими исследованиями качества воздуха и имеющий собственную систему отслеживания.

— Как массовое использование генераторов влияет на качество воздуха мегаполисов?

— Генератор производит выхлопные газы — это то, что больше всего вредит воздуху наших украинских городов. В Киеве 80−90% загрязнения происходит именно этими газами, хотя раньше речь шла об автомобилях. Но генератор — это небольшой автомобиль, который сейчас стоит почти у каждого магазина, кафе или заведения. Однако для автомобилей все же существуют более жесткие экологические требования и определенные международные стандарты, современные автомобили продуцируют совсем небольшие выбросы. А вот касательно экологических стандартов генераторов возникает большой вопрос, ведь в украинских мегаполисах большинство сейчас — такие себе «ноунеймы», которые не факт, что имеют качественные фильтры.

Через них в воздух попадает мелкодисперсная пыль ( PM1, PM2.5, PM10) — маленькие частички, которых не видно невооруженным глазом. Из-за сверхмелких размеров они могут попадать в сосуды, кровь, легкие человека и негативно влиять на работу мозга, сердца и нервной системы, провоцируя целый букет хронических заболеваний. Кроме них, в воздух попадает смесь из угарного газа, диоксидов азота и набора других вредных соединений.

Анна Денисенко курирует социальный проект ЛУН місто AIR, занимающийся городскими исследованиями качества воздуха / Фото: DR

— Фиксируются ли сейчас какие-либо отклонения от нормы по этим показателям?

— У нас есть сеть из более сотни станций, которые измеряют мелкодисперсную пыль в режиме реального времени по всей стране, в частности, в Киеве, Львове, Одессе, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ужгороде, Тернополе.