NV рассказывает истории двух матерей, которые преодолели тысячи километров и выдержали многочасовые допросы, но разыскали в России своих детей-подростков и вернули их в Украину.

Российский пограничник снова и снова задает одни и те же вопросы: зачем она приехала в РФ? какая у нее цель? в каком городе она остановится? Светлана Попова — полнотелая женщина, воспитавшая восьмерых детей, — повторяет свою заранее придуманную и проработанную легенду: едет в Тюмень к брату, у племянника будет свадьба, на которую ее пригласили, а она очень соскучилась и не стала отказываться.

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К счастью, у украинки действительно есть брат, который еще в советское время переехал в Сибирь и до сих пор там живет. Перед поездкой она ему позвонила и обо всем договорилась, поэтому когда пограничник набирает номер брата, тот подтверждает — и о племяннике, и о свадьбе, и о ее приезде.

Россиянин не успокаивается и тщательно проверяет мобильный Поповой, ищет хоть какие-то упоминания о ВСУ и войне вообще. Но ничего не находит и отпускает ее после почти двухчасового допроса в московском аэропорту Домодедово. Однако украинка едет не в Тюмень, а в Мордовию, где ее ждет 15-летняя Алина, ее дочь.

На оккупированных теперь Россией украинских территориях до войны проживало около 700 тыс. детей. Судьба всех их доподлинно неизвестна, впрочем, согласно официальным данным Офиса омбудсмена по правам ребенка, около 19,5 тыс. несовершеннолетних украинцев депортированы в Россию. Из них пока удалось вернуть немногих. Так, за время работы фонд Save Ukraine, протягивающий руку помощи тем соотечественникам, которые больше всего в ней нуждаются во время войны, вернул с российской территории 128 украинских детей.

Это направление деятельности организации проходит в формате спасательных миссий — каждую из них команда готовит в течение двух месяцев. Для этого собирается группа матерей, сестер/братьев или опекунов, готовых ехать в Россию, — до 30 человек в целом.

Основатель фонда Николай Кулеба, экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, отмечает, что каждая история возвращения — это отдельный кейс, который требует особого подхода, со всеми из них команда работает индивидуально, чтобы найти лучший способ для возвращения несовершеннолетних украинцев. Иногда подготовленный план удается реализовать сразу, но есть и очень сложные случаи.

Николай Кулеба (слева) во время завершения спасательной миссии / Фото: Save Ukraine

В Мордовию и обратно

Светлана Попова с Алиной и 13-летним сыном (старшие шестеро давно разъехались по Украине) жила в Бериславском районе на Херсонщине, который был захвачен россиянами в первые же дни большой войны. Еще до оккупации дочь стала ходить к 28-летней многодетной соседке Евгении — помогала ухаживать за малышами. Мать была не против.

Уже перед освобождением правого берега Евгения начала наговаривать девочке — мол «придут украинские военные и поубивают здесь всех как коллаборационистов».

Ребенок говорит мне: «Надо уезжать, а то нас убьют»

«Ребенок говорит мне: „Надо уезжать, потому что нас убьют“, — вспоминает Попова, — Я ей ответила, что тот, кто за Россию, пусть едет, а я не собираюсь, да и мы не коллаборационисты. Но, видно, эта Женя уже подговорила Алину».

Однажды вечером Евгения со своей семьей — пятью детьми, мамой, сестрой и племянницей — выехали из дома и отправились сначала в Крым, а потом в Россию. Алина, не сказав матери, поехала с ними. С собой она захватила свое свидетельство о рождении.

«Не знаю, почему она так сделала, — признается Попова, — У меня всегда с детьми были хорошие отношения. Может Алине захотелось свободы. Понимаете, 15 лет, все хотят свободы в этом возрасте».

Светлана Попова с Алиной / Фото: Предоставлено семьей

Мать пошла к «коменданту» — представителю оккупационных властей, но тот заверил, что беспокоиться не о чем, мол, девочку все равно не выпустят через российско-украинскую границу. Но впоследствии стало понятно, что Евгения вывезла Алину не просто в Крым, а смогла забрать с собой в Мордовию.

Светлана искала дочь полгода: старший сын написал заявление в полицию в Киеве, сама мать обращалась в Красный крест и другие международные организации, но дело не продвигалось.

Алину все-таки удалось найти — у девочки появился аккаунт на Facebook. Как стало известно, Евгения еще в Крыму смогла подделать документы на ребенка — оформила российское свидетельство о рождении и получила опекунство над ней. В Мордовии Алина продолжала жить с женщиной, убирала в доме, заботилась о детях, Евгения отдала девочку в российскую школу. Как рассказывает Светлана, учителя нормально относились к украинскому ребенку, но никто из них даже не знал, что у нее осталась родная семья на Херсонщине.

Соседка говорила Алине: «Теперь ты моя собственность, ты принадлежишь мне»

«Соседка запретила Алине рассказывать о нас, — объясняет мать. — Говорила: „Теперь ты моя собственность, ты принадлежишь мне“. Со мной по телефону она тоже разговаривала только когда была одна, чтобы Женя об этом не узнала».

Как-то двоюродная сестра рассказала Светлане о благотворительном фонде Save Ukraine, который с начала войны занимается возвращением украинских детей с территории России. В организации сразу откликнулись и объяснили, как они работают: мать сама должна поехать за ребенком, иначе его не отдадут, при этом фонд помогает подготовить все документы, которые могут понадобиться в РФ, находит волонтеров, которые сопровождают на каждом этапе поездки, а также полностью оплачивает все транспортные расходы, проживание и питание в дороге.

За несколько дней до путешествия Светлана узнала, что Евгения отказалась от опекунства над Алиной и девочку отправили в приют. Именно оттуда ее забрала мать.

Попова признается, что очень боялась ехать в Россию, да и вся поездка прошла как в мареве. «Мне казалось, что я нахожусь в потустороннем мире, что все происходит не со мной, — вспоминает она свои ощущения, — Конечно, был страх. Я постоянно думала о том, смогу ли вообще вернуться домой».

Украинка рассказывает, как заранее придумали легенду, как команда фонда проинструктировала ее о правилах безопасности — удалить с мобильного все, что могло бы не понравиться пограничникам или фээсбэшникам. И это действительно помогло в Домодедово, где ее придирчиво допрашивали.

Вся дорога в Мордовию и обратно заняла две недели. Сейчас семья переехала с Херсонщины в Кривой Рог.

Что касается Алины, то она никогда не вспоминает о своей жизни в РФ, уже адаптировалась на новом месте, начала находить друзей и готовится поступать в техникум.

Ребенка украла бабушка

У херсонки Олеси Савинской другая история — ее 15-летнюю дочь Софию в РФ без разрешения матери вывезла родная бабушка. Это тоже произошло накануне освобождения города — 14 октября, когда россияне запустили «эвакуационные» автобусы для местных жителей.

Свекровь Савинской сначала обманывала невестку и говорила ей по телефону, что они с внучкой находятся у подруги в селе на Херсонщине, где плохая связь, поэтому не могут общаться. На самом деле бабушка с Софией через территорию Крыма выехали в Анапу. Украинка отправила девушку в местный лагерь, параллельно та ходила в российскую школу.

За считанные дни для Софии оформили российский паспорт — уже 20 октября он был у нее на руках. Херсонка считает, что главной целью предприимчивой бабушки было получить квартиру и деньги, которые оккупационная власть обещала украинцам с «новых территорий». Но план не сработал — ей в Анапе действительно выплатили 100 тыс. рублей, однако ни квартиры, ни денег на ребенка не дали, потому что у нее не было опекунства над Софией.

Дочь мне писала, что у нее все хорошо и она находится в лагере

«До 20 декабря дочка мне писала, что у нее все хорошо и она находится в лагере, — рассказывает Савинская, — Но перед Новым годом она сказала, что хочет вернуться домой, и я начала искать такую возможность. Тогда же узнала о фонде Save Ukraine».

Так же как и Светлана Попова, Савинская добиралась в Россию через Польшу и Беларусь. С отвращением вспоминает допросы российских пограничников, но радуется, что сработала заранее заготовленная легенда: украинка говорила, что едет в гости к троюродной сестре.

Фонд попросил Савинскую заехать в Крым — забрать еще двух украинских подростков, специально для этого подготовили доверенности от опекунов. Но с оккупированного полуострова удалось вывезти только одну девушку — другую уже отправили на усыновление, ее следы потерялись.

После возвращения в Украину Савинская прекратила коммуникацию со свекровью, которая осталась в Анапе, однако София продолжает общаться с бабушкой. Она до сих пор ее защищает и не говорит ничего, что бы могло как-то навредить женщине, которая выехала и нелегально вывезла ее с собой.

О спасательных миссиях, деньгах и допросах

По состоянию на 10 июля фонд Save Ukraine организовал восемь спасательных миссий, которые вывезли с территории России 128 маленьких украинцев. Организация аккумулирует средства под каждую из миссий, привлекая деньги от иностранных и украинских благотворителей, готовит документы, а если опекунские советы или приюты в РФ не хотят отдавать детей, то находит волонтеров и юристов, которые помогают на местах, — таких случаев очень много.

Бабушка уже месяц остается в России, потому что там отказываются вернуть ребенка

«Как раз сейчас у нас такая ситуация, — приводит пример Кулеба, — бабушка уже месяц остается в России, потому что там отказываются вернуть ребенка. Офис Марии Львовой-Беловой [уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка] требует от украинки тест ДНК, потому что документов для них уже недостаточно. Бывает и такое, что юристы подают в суд в РФ на опекунский совет, и тогда мы ожидаем решения».

Проблемы могут возникнуть и на выезде из РФ, продолжает основатель фонда. «Мы попросили одну из женщин, которая ехала за сыном, забрать еще мальчика-сироту, — рассказывает он очередную историю, — оформили их по документам как одну семью, детей предупредили, но на одной из границ на допросе парень признался, что они не братья. Это же колоссальное психологическое давление, он просто испугался, и это понятно. Им все же удалось выехать, но уже на другом пункте пропуска».

Фонд Save Ukraine провел восемь спасательных миссий по возвращению украинских детей / Фото: Save Ukraine

На сегодня Save Ukraine параллельно работает над несколькими десятками новых кейсов детей, которые оказались на территории РФ. В ближайшие дни должна стартовать новая, уже девятая спасательная миссия, а это значит, что еще какая-то часть несовершеннолетних украинцев вернется домой.