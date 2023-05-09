Ковидная вакцинация. Министр здравоохранения Ляшко объясняет, будут ли обязательными прививки от коронавируса

Ограничительные меры в отношении зарубежных поездок, связанные с COVID-19, отменят постепенно, а принцип вакцинации от ковида будет изменен.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения признала, что COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией. Поэтому отныне реагировать на ковид будут так же, как и на другие вирусные заболевания, пояснил глава Минздрава.

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Он отметил, что ВОЗ также опубликовали Стратегический план готовности реагирования на COVID на 2023−2025 годы. Этот документ включает в себя такие пункты, как: поддержка возможности быстрого реагирования на ковид систем общественного здоровья и сферы здравоохранения, готовность медицинской системы к быстрому развертыванию в случае необходимости, постепенная отмена ограничительных мер, связанных с международными поездками, и вопросы вакцинации.

«Ковидную вакцинацию планируется интегрировать в рутинную вакцинацию. Будет так, как с гриппом: накануне каждого эпидемиологического сезона вакцинируемся против COVID-19 с учетом того, какой штамм будет прогнозироваться», — отметил Ляшко.

По его словам, под каждый циркулирующий штамм будут разрабатывать новую вакцину, обновлять штаммовый состав, поскольку это будет гарантировать большую защиту. Он также добавил, что тем, кто по состоянию на сейчас уже привился четырьмя дозами, делать очередную бустерную прививку пока — не нужно.

Что же касается отмены карантина в Украине, сейчас для этого готовится пересмотр соответствующего постановления Правительства. Однако отменить действие такого постановления в один момент — невозможно из-за ряда экономических факторов, пояснил министр здравоохранения.

В Минздраве также сообщили, что за время коронавирусной пандемии в Украине зафиксировано 5 млн 544 тыс 969 случаев заболевания COViD-19. 112 тыс 268 случаев — летальные, среди них — 89 детей. Среди медицинских работников это — 154 тыс 394 заболеваний, 1256 — летальные случаи.