Накануне Дня Независимости Украины NV спросил своих читателей, какие фильмы, песни и книги, вышедшие на протяжении 32 лет Независимости Украины, они считают лучшими. Рассказываем о результатах.
Надеемся, эти списки вдохновят вас посмотреть, послушать и почитать, если с чем-то вы до сих пор не знакомы. Или вспомнить знаковое именно для вас. Продолжайте исследовать украинское, находите что-то новое и интересное и делитесь своими впечатлениями с другими.
10 лучших фильмов Независимой Украины по версии читателей NV
Настоящий бум интереса к украинскому кино начался в 2014 году, поэтому неудивительно, что все фильмы из этого списка вышли в 2014 году или после. Возглавила рейтинг одна из самых болезненных картин для нашего народа о доблести защитников Донецкого аэропорта. Закрывает список свежий хит 2023 года, который стал самым кассовым украинским фильмом с начала Независимости Украины, а сейчас идет в мировом прокате.
Масштабная военная драма возвращает зрителей в начало российско-украинской войны, к бою за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня. «Люди выдержали — не выдержал бетон» — именно так описывают героический эпизод в истории войны Украины за свою государственность и территорию. Прототипами героев фильма стали настоящие защитники аэропорта, которых благодаря их стойкости, стали называть Киборгами.
2
Мої думки тихі
Трагикомедия, 2019 Режиссер: Антонио Лукич, сценаристы: Антонио Лукич, Валерия Кальченко
Дебютная полнометражная картина Антонио Лукича вызвала бурные обсуждения в украинском обществе. В 2020 году картина установила рекорд по продолжительности пребывания в прокате. Картина поднимает проблему отношений матери и сына, а также завораживает закарпатским колоритом и юмором. История совместного путешествия главного героя Вадима и его матери-таксистки, роль которой исполняет непревзойденная Ирма Витовская, нашла отклик в сердцах украинцев.
Мощная историческая драма, события которой происходят в Харькове и Харьковской области в 1932–33 годах. Лозунг фильма: «Закрой глаза — смотри сердцем». Лента рассказывает сразу о нескольких трагических страницах истории Украины во время порабощения советским режимом: уничтожении движения украинских кобзарей, Голодоморе и принудительной коллективизации. Фильм был выдвинут от Украины на соискание премии Оскар, но не попал в короткий список. Однако картина со Станиславом Бокланом в главной роли очень понравилась украинцам.
4
Люксембург, Люксембург
Трагикомедия, 2022 Режиссер и сценарист: Антонио Лукич
Благодаря успеху первой картины Лукича зрители с энтузиазмом отреагировали на выход второй картины. В новом фильме режиссер снова исследует тему отцов и детей, приправляя довольно грустную историю фирменным юмором. Теперь главными героями стали братья-близнецы, которые отправляются в Люксембург на поиски родного отца, бросившего их еще в детстве. Изюминка фильма — исполнители главных ролей Рамил и Амил Насировы, участники группы Курган и Agregat, а также отборный суржик в речи персонажей.
5
Памфір
Драма, 2022 год Режиссер и сценарист: Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Украинскую драму с загадочным названием Памфир, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, кинокритики назвали «одним из важнейших художественных высказываний о нынешней Украине — о несокрушимом духе и жажде жизни», а британское издание The Guardian включило ленту в список лучших фильмов 2023 года. Фильм рассказывает о бывшем контрабандисте по прозвищу Памфир, который возвращается с заработков в родное село, чтобы жить честно и воспитывать сына. Однако избавиться от прошлого оказывается не так легко. Колорита фильму добавляет закарпатский диалект героев.
6
Плем'я
Драма, 2014 Режиссер и сценарист: Мирослав Слабошпицкий
Один из самых титулованных украинских фильмов времен Независимости (более 40 наград, в том числе три награды Каннского кинофестиваля). В 2020 году Племя попало едва ли не во все списки лучших фильмов десятилетия от авторитетных мировых СМИ. Однако фильм получил неоднозначные реакции украинского общества за натуралистичность сцен и шокирующую тему. Это первая в мире картина, снятая без единого слова и исключительно на украинском жестовом языке. Это история парня Сергея, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку и влюбляется.
7
Спіймати Кайдаша (мини-сериал)
Драма, трагикомедия, 2020 Режиссер: Александр Тименко, сценаристка: Наталья Ворожбит
Один из самых успешных и самых обсуждаемых украинских сериалов производства телеканала СТБ. Основой сюжета стала знаменитая повесть Ивана Нечуя-Левицкого Кайдашева сім’я. Однако авторы фильма перенесли события в 2005–2014 годы, а также добавили несколько сюжетных линий. Извечные проблемы в отношениях родителей и детей дополнили раздор и различия в отношении украинцев к Революции Достоинства и войне на Донбассе. Несмотря на огромный успех сериала, сценаристка отказалась от создания следующего сезона, хотя финал остался открытым.
8
Захар Беркут
Исторический экшн, 2019 Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн, сценарист Ричард Ронат, Ярослав Войцешек
Захар Беркут — это попытка создать масштабный исторический экшн по одноименной повести Ивана Франко, одновременно сделав его понятным для западного зрителя. Поэтому к работе над фильмом был привлечен американский режиссер Джон Винн, а к актерской работе американские актеры: звезда Терминатора Роберт Патрик, Томми Флэнаган, который сыграл главного злодея — Тугара Вовка и другие. События разворачиваются в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой, сметая все на своем пути, добралась до Карпатских гор.
Дебютная полнометражная картина крымского татарина Наримана Алиева, премьера которой состоялась в конкурсной программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля, на весь мир подняла вопрос изгнания Россией коренного народа Крыма с оккупированного полуострова. Главный герой фильма Мустафа, роль которого сыграл Ахтем Сеитаблаев, и его младший сын пытаются доставить тело старшего сына, который погиб, защищая Украину на Донбассе, в Крым. Они хотят похоронить его на земле предков.
10
Мавка. Лісова пісня
Анимационный фильм, 2023 Режиссер: Александра Рубан, Олег Маламуж, сценарист: Ярослав Войцешек
Полнометражная анимация Мавка. Лісова пісня стала самым кассовым проектом независимой Украины. После успеха в украинском прокате, который продолжается до сих пор, фильм путешествует по миру, существенно расширив географию показа украинского кино. В основе — драма-феерия Леси Украинки Лісова пісня, однако в руках сценаристов история получила совсем другие сюжетные линии, проблематику и интерпретацию.
КНИГИ УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
11 лучших книг Независимой Украины по версии читателей NV
Очень трудно выбрать из десятков тысяч книг, вышедших и ставших популярными во времена Независимости. Ведь на одном только Книжном Арсенале 2023 во время полномасштабной войны представили более 1300 новинок. Поэтому неудивительно, что в рейтинг попали целых одиннадцать книг.
1
Ліна Костенко — Записки українського самашедшого
2010 год
Первый прозаический роман украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко сразу стал бестселлером. Писательница создавала его на протяжении 10 лет. Главный герой, 35-летний компьютерщик, переживает личные проблемы и реагирует на события времен позднего Кучмы и Оранжевой революции. Сразу после выхода ажиотаж вокруг книги вызвал появление пиратских изданий.
2
Сергій Жадан — Ворошиловград
2010 год
Роман Сергея Жадана ярко изображает жизнь на Донбассе через приключения местного мужчины Германа. В 2010 году Ворошиловград победил в литературном конкурсе Книга года Би-Би-Си, а в 2014 году получил награду швейцарской литературной премии Jan Michalski Prize. Переведен на английский, польский, русский, белорусский, немецкий, французский и итальянский языки. В 2018 году на основе книги вышел фильм Ярослава Лодыгина Дике поле.
3
Василь Шкляр — Чорний ворон. Залишенець
2009 год
Исторический роман об одной из героических и трагических страниц в истории Украины — борьбе повстанцев Холодноярской Республики против большевистской оккупации в конце советско-украинской войны 1917–1922 годов. В основе романа — исторические документы из рассекреченных архивов КГБ. За этот роман Василий Шкляр должен был получить Шевченковскую премию 2011 года, однако отказался в знак протеста против министра-украинофоба Дмитрия Табачника. В 2019 году на экраны вышел одноименный полнометражный фильм с Романом Цимбалюком в главной роли.
4
Сергій Жадан — Інтернат
2017 год
События романа происходят на Донбассе в 2015 году в начале российского вторжения. Главный герой, учитель украинского языка, отправляется в один из городов (считается, что его прототипом стало Дебальцево), чтобы забрать из интерната племянника. В этот период город покидают украинские войска. Книга получила награду Лучшая современная проза Форума издателей 2017 года.
5
Володимир Лис — Століття Якова
2010 год
Роман Владимира Лиса создан в формате эпоса-биографии полесского украинца, который за 100 лет своей жизни пережил владычество пяти государств: Российской империи, УНР, Польши, гитлеровской Германии и СССР. И в конце концов дожил до создания независимого государства Украина. Книга получила Гран-при международного литературного конкурса Коронация слова. В 2016 году на основе книги телеканал 1+1 выпустил одноименный мини-сериал.
6-7
Марія Матіос — Солодка Даруся
2004 год
Роман (или драма на три жизни, как его называет писательница), рассказывает о преступлениях НКВД в довоенный и послевоенный период оккупации советскими войсками Запада Украины через жизнь душевнобольной девушки Даруси. События разворачиваются на Буковине в горном селе Черемошном. Роман переведен на немецкий, английский, французский, итальянский, польский и другие языки.
6-7
Оксана Забужко — Музей покинутих секретів
2009 год
Семейная сага о трех поколениях украинцев охватывает период с 1940-х годов до весны 2004. Роман анализирует власть прошлого над будущим, рассказывает о любви, предательстве и смерти, а также изображает извечную войну человека за право быть собой. Украинская и западная критика назвала этот роман одним из наиболее выдающихся произведений современной украинской литературы. Роман получил несколько престижных международных премий, в частности Центральноевропейскую премию Ангелус (2013), а швейцарская газета Tages-Anzeiger включила его в список 20 лучших романов XXI века.
8
Валерій Маркус — Сліди на дорозі
2018 год
Яркий образец украинской военной ветеранской прозы, созданной блогером и украинским военным Валерием Маркусом. Это художественное воспроизведение событий российско-украинской войны на Донбассе, непосредственным участником которых он был. В книге присутствует интерактивная часть в виде QR-кодов, считав которые, можно просмотреть фотографии и видеоматериалы, отснятые автором. В 2019 году роман, изданный автором самостоятельно, был номинирован на премию Книга года.
9
Сергій Жадан — Депеш Мод
2004 год
В аннотации этот роман охарактеризован как непричесанная и жесткая история вхождения в серьезную жизнь. События книги происходят в июне 1993 года. По сюжету трое друзей должны срочно найти четвертого товарища, который куда-то исчез, чтобы сообщить о самоубийстве его отчима. Это портрет поколения тяжелой переходной эпохи 90-х в Украине.
10-11
Софія Андрухович — Фелікс Австрія
2014 год
Роман, получивший звание Книга года Би-Би-Си 2014 года, мастерски изображает жизнь города Станиславов (ныне Ивано-Франковск) на рубеже XIX–XX веков. Название романа переводится как «счастливая Австрия» и является частью девиза Австро-Венгерской империи, царившей тогда в этой части украинских земель. Главные героини, госпожа и служанка, жизнь которых из-за трагических событий переплелась, пытаются в конце концов избавиться от этой зависимости и жить собственную жизнь. Роман совершает яркий экскурс в кулинарные и другие обычаи жителей Станиславова, воспроизводит волшебные галицкие диалектизмы. В 2020 году на основе романа был снят фильм Віддана.
10-11
Сергій Плохій — Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності
2015 год
Книга профессора Гарвардского университета, писателя, украинского и американского историка, который специализируется на изучении истории Украины, Восточной Европы и Холодной войны. Автор в доступной и интересной форме рассказывает историю Украины со времен Геродота до современности. Книга была сначала издана на английском в США в 2015 году, а уже в следующем году в Украине. В 2018 году за эту книгу автор был отмечен Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.
песни УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
10 лучших песен независимой Украины по версии читателей NV
В лучшие песни по версии читателей NV вошли произведения украинских исполнителей, которые уже смело можно отнести к классике современной украинской популярной музыки. Некоторые из них не теряют своей актуальности и значимости даже спустя 30 лет после первого исполнения. И хотя некоторые из этих песен были созданы еще до провозглашения независимости, однако мы все же отошли от правил и оставили их в списке из-за большого количества голосов и определенных аргументов. Какие именно — сможете узнать, ознакомившись со списком.
1
Вона (Завтра прийде до кімнати…)
Плач Єремії (1989)
Лирическая баллада, без исполнения которой с середины 90-х не обходились ни одни студенческие посиделки с гитарой. Песня, которая кроме романтического имеет также и понятный политический подтекст, громко звучала со сцен во время Оранжевой революции и Революции достоинства. И хотя Константин Москалец написал эту песню в 1989 году, однако на широкую публику она вышла в 1995 году именно благодаря львовской рок-группе Плач Єремії. Солист Тарас Чубай говорил, что «хотел сделать такую версию, которая покажет эмоцию, такое цунами, что снесет стены».
2
Україна
Тарас Петриненко (1987)
Песня была написана и представлена за несколько лет до провозглашения Независимости Украины одним из ярких представителей первой волны украинской современной музыки Тарасом Петриненко. Она стала одним из неофициальных гимнов Украины и сопровождала все самые значимые события, связанные с обретением и становлением независимости нашего государства. Поэтому по праву находится в этом рейтинге, как ставшая предвестником становления независимой Украины.
3
Без бою
Океан Ельзи (2005)
Как и многие песни Вакарчука, песня Без бою из альбома Gloria — это одновременно и песня о любви, и мощный вдохновляющий призыв к борьбе. Фраза «я не здамся без бою» так хорошо отражает характер украинцев, что воспринимается чуть ли не как лозунг. Сам автор сказал о ней: «Я вкладывал в эту песню один смысл, а люди в ней нашли десять разных, каждый свой. Для многих она стала неким принципом действия, а я счастлив, что у нее такая жизнь».
4
Весна
Воплі Відоплясова (1997)
Песня из альбома Музика, который был выпущен в 1997 году, неожиданно для группы стала главным ее хитом. Песня в том же году получила награду фестиваля Таврийские игры, а в 2012 награду музыкальной премии Yuna как лучшая песня десятилетия.
5
Обійми
Океан Ельзи (2013)
Композиция из альбома Земля стала, возможно, самой известной песней Океана Эльзы в мире с начала полномасштабной войны России против Украины и символом будущей победы. Песня, начинающаяся со слов «Коли настане день, закінчиться війна…» была записана в 2013 году и стала своеобразным пророчеством, потому что уже в следующем году Россия начала войну, аннексировав Крым и начав боевые действия на украинском Донбассе. С началом полномасштабного вторжения на Обійми записали десятки каверов в разных уголках мира. Именно эту песню Вакарчук исполнил вместе с британской группой Coldplay в Брюсселе и на руинах центра Харькова для Венецианской биеннале.
6
1944
Jamala (2016)
Песня, которая принесла Украине победу на Евровидении в 2016 году, конечно же не могла не попасть в этот топ. Мощное политическое и музыкальное послание ко всему миру удалось певице на все сто процентов. Эта песня, исполненная на английском и крымскотатарском языках, должна была напомнить о депортации, которую пережил в 1944 году крымскотатарский народ, а одновременно и о тех преступлениях, которые продолжает совершать Россия в украинском Крыму, в том числе и в отношении кырымлы. И песня со своей миссией справилась, поскольку крымская татарка Jamala прожила ее на сцене также как личную трагедию.
7
Ой, у лузі червона калина
Андрій Хливнюк (1914/2022)
Песня была написана на тогда подавстрийской части Украины в начале 1914 года Степаном Чернецким по мотивам куплета казацкой песни XVII века Розлилися круті бережечки. Впоследствии она стала гимном украинских сечевых стрельцов во время Первой мировой, затем боевой песней УПА и приобрела новую актуальность в 1990-х с обретением Украиной независимости и восстановлением исторической памяти. И вот уже в феврале 2022 года она зазвучала как гимн российско-украинской войны, когда лидер группы Бумбокс и доброволец киевской ТРО Андрей Хлывнюк исполнил песню на Софийской площади в Киеве во время наступления российской армии на Киев. Эта песня просто не могла не попасть в этот рейтинг.
8
Вставай
Океан Ельзи (2001)
Песня из культового альбома Модель 2001 года получила вторую жизнь во время Оранжевой революции, а впоследствии стала музыкальным сопровождением и к Революции достоинства. Песня неоднократно становилась актуальной именно как призыв выйти и отстоять свои права. Эту песню Вакарчук прямо характеризует как политическую и конъюнктурную, хотя она и обращена к девушке. 24 ноября 2013 года, во время Евромайдана, активисты сняли и выложили в сеть клип на песню Вставай, что стало своеобразным призывом выходить в поддержку евроинтеграции Украины.
9
Старі фотографії
Скрябін (2005)
Романтическая ностальгическая песня Старі фотографії из десятого студийного альбома Танго является одной из самых популярных песен Андрея Кузьменко и группы Скрябин. Каверы на эту песню исполняют СКАЙ, DZIDZIO, Наталья Могилевская, MONATIK и многие другие исполнители. Однако, конечно, именно благодаря неповторимому оригинальному исполнению она продолжает оставаться в плейлистах украинцев и очень популярна среди уличных музыкантов.
10
Люди як кораблі
Скрябін (2005)
Вторая песня Скрябина в этом рейтинге — также из альбома Танго. Об этой песне Андрей Кузьменко говорил, что ее философский смысл в том, чтобы не идеализировали мир вокруг, а были всегда осторожны в выводах и предпочтениях, «потому что в неожиданный момент вокруг тебя могут возникнуть враги и, как крыски, прогрызть дно твоего корабля». После смерти Кузьмы Скрябина в 2015 году на концерте памяти песню исполнил Тарас Тополя, а впоследствии его группа Антитела выпустила свою студийную версию композиции. Каверы на эту песню также выпускали Dorofeeva и Roxolana.
Полный плейлист:
Над проектом работали: Татьяна Куцовера, Юлия Найденко, Дарья Алтунина