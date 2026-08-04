Золотий ліфон 2026: найсексуальнішим українським митцем визнали журналіста Альберта Цукренка
Альберт Цукренко став найсексуальнішим українським митцем (Фото: Instagram zolotylifon)
Переможцем народної премії Золотий ліфон 2026, яка визначає найсексуальніших українських митців, став журналіст, учасник гурту Хамерман знищує віруси, шоумен Альберт Цукренко.
Про це повідомили на сторінці премії.
«Стильний і розумний, епатажний музикант і добрий сімʼянин, найкращий музичний журналіст та ґрунтовний музичний експерт, бунтар та вишуканий інтелектуал, найпослідовніший в Україні шанувальник Девіда Бові, Альберт Цукренко зачаровує», — зазначили організатори премії про цьогорічного переможця.
Номінувати претендентів на премію, а також голосувати за переможця могли всі охочі. Учасниками могли стати українські письменники, художники, музиканти, актори, режисери, композитори, фотографи, танцівники, ведучі благодійних аукціонів, культурні менеджери тощо.
Представники премії зазначаються: «Митці мають бути українські, звабливі і талановиті. Шалена харизма, блискучий інтелект, магнетична сексуальність, звабливе тіло, гостре слово, майстерність в усьому». При цьому організатори нагадують, що премія Золотий ліфон несе жартівливий характер і постала у відповідь на об'єктивацію жінок численними конкурсами краси.
Серед обраних найсексуальніших українських митців 2026 року:
- Альберт Цукренко, журналіст, музикант, шоумен, інтелектуал
- Зіновій Карач, музикант, ведучий
- Вадим Яценко, музикант, диригент, очільник хору ім. Верьовки, художній керівник хору Гомін
- Юрій Рокецький, музикант, письменник, фронтмен гурту Мертвий Півень,
- Олександр Сердюк (Колмен) — актор, шоумен, ведучий благодійних аукціонів
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- Ігор Мітров, поет, військовослужбовець
- Артем Чех, письменник, військовослужбовець
- Іван Леньо, музикант, лідер гурту Kozak System
- Василь Піддубний (Сірий Кіт), письменник, військовослужбовець
При цьому шосте місце організатори залишили пустим, адже за декілька днів до завершення голосування вони дискваліфікували з нього поета Сашка (Обрія) Кучеренка, якого, за словами команди за декілька днів своїми голосами шанувальники винесли на високу позицію.
Проте дискваліфікація була пов’язана з віршем Спляча красуня, який організатори назвали описом переслідування. «Це фантазія чоловіка, який розглядає в темній електричці незнайому жінку. Поки дівчина спить і не може ні бачити його погляд, ні сказати „досить“. Він сам називає себе „спокусником, хтивцем і гульвісою“ і не милується собою. <…> Це мєрзость — коли людина отримує задоволення від переваги над кимось, хто не може захиститись. Від думок оволодіти кимось, хто не може сказати „Ні“. Це смакування чужої вразливості», — зазначали організатори премії.