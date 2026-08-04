Золотий ліфон 2026: найсексуальнішим українським митцем визнали журналіста Альберта Цукренка

Про це повідомили на сторінці премії.

«Стильний і розумний, епатажний музикант і добрий сімʼянин, найкращий музичний журналіст та ґрунтовний музичний експерт, бунтар та вишуканий інтелектуал, найпослідовніший в Україні шанувальник Девіда Бові, Альберт Цукренко зачаровує», — зазначили організатори премії про цьогорічного переможця.

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Номінувати претендентів на премію, а також голосувати за переможця могли всі охочі. Учасниками могли стати українські письменники, художники, музиканти, актори, режисери, композитори, фотографи, танцівники, ведучі благодійних аукціонів, культурні менеджери тощо.

Представники премії зазначаються: «Митці мають бути українські, звабливі і талановиті. Шалена харизма, блискучий інтелект, магнетична сексуальність, звабливе тіло, гостре слово, майстерність в усьому». При цьому організатори нагадують, що премія Золотий ліфон несе жартівливий характер і постала у відповідь на об'єктивацію жінок численними конкурсами краси.

Серед обраних найсексуальніших українських митців 2026 року:

Альберт Цукренко, журналіст, музикант, шоумен, інтелектуал Зіновій Карач, музикант, ведучий Вадим Яценко, музикант, диригент, очільник хору ім. Верьовки, художній керівник хору Гомін Юрій Рокецький, музикант, письменник, фронтмен гурту Мертвий Півень, Олександр Сердюк (Колмен) — актор, шоумен, ведучий благодійних аукціонів — Ігор Мітров, поет, військовослужбовець Артем Чех, письменник, військовослужбовець Іван Леньо, музикант, лідер гурту Kozak System Василь Піддубний (Сірий Кіт), письменник, військовослужбовець

При цьому шосте місце організатори залишили пустим, адже за декілька днів до завершення голосування вони дискваліфікували з нього поета Сашка (Обрія) Кучеренка, якого, за словами команди за декілька днів своїми голосами шанувальники винесли на високу позицію.

Проте дискваліфікація була пов’язана з віршем Спляча красуня, який організатори назвали описом переслідування. «Це фантазія чоловіка, який розглядає в темній електричці незнайому жінку. Поки дівчина спить і не може ні бачити його погляд, ні сказати „досить“. Він сам називає себе „спокусником, хтивцем і гульвісою“ і не милується собою. <…> Це мєрзость — коли людина отримує задоволення від переваги над кимось, хто не може захиститись. Від думок оволодіти кимось, хто не може сказати „Ні“. Це смакування чужої вразливості», — зазначали організатори премії.