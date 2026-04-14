«Загрожує скорочення робочих місць». Хоакін Фенікс, Бен Стіллер і Крістен Стюарт виступили проти угоди між Paramount і Warner Bros

Хоакін Фенікс, Бен Стіллер і Крістен Стюарт та ще понад тисяча представників кіноіндустрії підписали відкритий лист із закликом скасувати злиття Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery .

Про це повідомляє Variety.

Загалом лист підписали 1034 людини. Серед них — Алісса Мілано, Синтія Ніксон, Девід Фінчер, Дені Вільньов, Елліот Пейдж, Гленн Клоуз, Джейн Фонда, Марк Руффало, Ной Вайл, Йоргос Лантімос тощо.

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Представники кіно- та телеіндустрії стверджують, що угода ще більше посилить концентрацію медіаринку, зменшить конкуренцію та призведе до скорочення можливостей для творців.

«Ми глибоко стурбовані ознаками підтримки цього злиття, яке ставить інтереси невеликої групи впливових акціонерів вище за інтереси широкої громадськості», — йдеться у листі.

Вони наголошують, що угода між компаніями ставить під загрозу цілісність, незалежність та різноманітність кіногалузі. Також вона може призвести до скорочення кількості фільмів і серіалів, робочих місць, зростання витрат і зменшення вибору для глядачів у США та світі.

Також підписанти попереджають, що внаслідок угоди кількість великих американських кіностудій може скоротитися до чотирьох.

«Коли два легендарні майданчики належать одній компанії, результат інтуїтивно зрозумілий — один із них стає привидом. Мені страшно. Але я не привид. І бій уже програний, якщо його ніколи не було. Тож я підписав. З гордістю», — заявив сценарист і продюсер Деймон Лінделоф.

Що відомо про злиття Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery

Paramount — одна з найстаріших кінокомпаній Голлівуду, у серпні 2025-го змінила власника. Девід Еллісон, син засновника Oracle, одного з найбагатших мільярдерів світу Ларрі Еллісона, придбав Paramount Global і об'єднав зі своєю компанією Skydance Media.

Раніше повідомлялося, що компанія Netflix уклала угоду про придбання Warner Bros. Discovery за приблизно 82,7 мільярда доларів США (27,75 долара за акцію WBD). Netflix оголосила про укладення остаточної угоди, згідно з якою компанія придбає Warner Bros., включно з її кіно- і телевізійними студіями HBO Max і HBO.

Угоду планували закрити протягом 12−18 місяців, але спочатку Warner Bros. Discovery мав відокремити свій підрозділ Global Networks (куди входять кабельні телеканали CNN, TNT Sports, Discovery тощо ) в окрему публічну компанію Discovery Global, що планується на третій квартал 2026 року.

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Планувалося, що завдяки поглинанню Netflix отримає права на серіали Теорія великого вибуху, Клан Сопрано, Гра престолів, Друзі, франшизи DC і Гаррі Поттер, класичні фільми Касабланка, Громадянин Кейн, Чарівник країни Оз та інші.

Президент США Дональд Трамп висловив потенційне занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму 72 млрд доларів (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO.

7 січня 2026 року рада директорів Warner Bros. Discovery повторно рекомендувала акціонерам відхилити пропозицію Paramount Skydance про викуп компанії.

16 лютого 2026 року повідомлялося про те, що Warner Bros. Discovery Inc. розглядає можливість відновлення переговорів про продаж зі студією Paramount Skydance Corp.

Netflix вийшов із боротьби за Warner Bros.

27 лютого 2026 року Paramount підписала угоду про поглинання Warner Bros. за $110 млрд.