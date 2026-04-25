«Було дуже неприємно». Злата Огнєвіч прокоментувала хейт Маші Єфросиніної та Олі Полякової на свою адресу

Співачка Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик висловилася про скандал, який розгорівся навколо неї, Маші Єфросиніної та Олі Полякової у 2022 році.

Влітку 2022 року Огнєвіч написала в Stories про артистів, які повернулися в Україну і почали давати концерти для військових. «Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як то кажуть — краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам трошки перепочити. Сарказм», — йшлося у повідомленні Злати.

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Цей пост Огнєвіч у шоу Дорослі дівчата обговорили Єфросиніна і Полякова (січень 2023). Зіркові подруги розкритикували Огнєвіч і навіть назвали її пісні «г**ном».

«Для мене це було шокуюче, і дуже неприємно. Але кожен висловлюється у міру своєї мудрості інтелекту, напевно так. У мене з ними особисто конфлікту не було», — зазначила Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик.

Співачка додала, що не ставила собі за мету зачепити якось саме Полякову та Єфросиніну. «Дівчата сприйняли це на свій рахунок. Це була просто загальна фраза в принципі, яка стосувалася тих, хто виїхав, і тих, хто повернулися. Я не мала у думці, коли писала цей пост, що я присвячую його спеціально цим дівчатам. Це просто був такий сарказм з моєї сторони, так, я це визнаю. Це був крик зраненої душі. 2022 рік. Я дійсно на той момент втомилася, я написала так, як відчувала. Я не забираю своїх слів назад. Ми не обговорювали це, не зустрічалися, і не переписувалися», — додала Огнєвіч.