«Не хотіла б таку подругу». Злата Огнєвіч зізналася, як ставиться до того, що її порівнюють із Тіною Кароль

Співачка Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик розповіла, як ставиться до своєї зіркової колеги Тіни Кароль. Блогерка під час розмови з Огнєвіч зазначила, що їх із Кароль часто порівнюють.

Огнєвіч підкреслила, що поважає Кароль як артистку, але дружити з колегою не змогла б. Співачка також закликала не знецінювати досягнення Кароль.

«Несеться такий хейт постійно у бік Тіни. І дуже неправильно через якісь її помилки у комунікації нещодавні нівелювати її досягнення як артиста. Вона — дуже талановита, красива, працьовита. У принципі, працьовитість — це її головний талант, я вважаю так. Звичайно, як подругу, я б таку не хотіла мати собі подругу. Тому що мені подобаються люди іншого штибу. Але я її поважаю, як артиста і як людину, яка дуже багато чого досягла своєю роботою і талантом. І це, будь ласка, не нівелюйте», — прокоментувала Злата Огнєвіч.

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Нагадаємо, у березні 2026 року Тіна Кароль випустила альбом Кохання. Сльози. Маніфест, присвячений 20-річчю її творчої кар'єри, і до якого увійшли найвідоміші треки виконавиці. А у квітні Кароль вперше у своїй кар'єрі вийшла на сцену музичної премії YUNA. Співачка стала володаркою спеціальної нагороди за особливі досягнення в музиці.