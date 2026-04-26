«Розумію, що це егоїстично». Злата Огнєвіч пояснила своє небажання мати дітей

«Мій вибір — поки не народжувати. Це моє тіло, і можна я ним сама буду розпоряджатися?! Станом на зараз не готова народжувати. Має з’явитися бажання, а не просто народжувати, бо „прийшов час“ і родичі питають. Буде так, як я вирішу. Багато жінок бояться озвучити ці думки вголос. Дівчата, я з вами і на вашій стороні. Я абсолютно здорова жінка. У мене є репродуктивна функція. Я можу народити дитину, але я просто, станом на зараз, не хочу цього», — прокоментувала Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик.

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Співачка додала, що не готова «позбавляти себе тієї свободи, яка у неї є». «Я звикла до свободи, до вільного життя. Що я можу спати, скільки я хочу, їхати, куди я хочу. Я можу вести той спосіб життя, який я хочу. Я розумію, що це егоїстично. Я згодна з коментарями. Так, це егоїстично. Коли я народжу дитину, усе, що я маю зараз, той устрій, його вже не буде. Я здорова жінка. Я свідомо собі у цьому відмовляю. Не хочу позбавляти себе тієї свободи, яка у мене є зараз, як у жінки. Я вже не така категорична, якою була раніше», — зазначила Огнєвіч.