«Іде шляхом Аріани Гранде». Фанатів занепокоїв вигляд зірки Вендздей Дженни Ортеги

Відома голлівудська акторка Дженна Ортега занепокоїла своїх прихильників. Зірка серіалу Венздей помітно схудла і розповіла, як у дитинстві могла увесь день нічого не їсти та не пити на зйомках.

Дженна Ортега дала велике інтерв'ю та знялася у фотосесії для Esquire. Також знаменитість з’явилась у відео журналу на Youtube.

Проте прихильники Дженни Ортеги були не настільки зацікавлені розповідями про зйомки у Бітлджус 2 чи те, як головна роль у серіалі Вендздей змінила її життя. Фанатів більше цікавив зовнішній вигляд зірки. Їм в очі кинулась надзвичайна худорлявість і без того тендітної акторки.

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Вигляд Дженни Ортеги занепокоїв прихильників / Фото: Скриншот із відео Esquire

Відео, у яких Дженна розповідає про свої ролі та роботу на зйомках, коментатори засипали питаннями: «Що з нею трапилось?», «Що відбувається у Голлівуді?», «Чи все із нею гаразд».

Також Ортегу порівняли із Аріаною Гранде, чия худорлявість теж неабияк непокоїть фанатів: «Вона виглядає як Аріана», «Іде шляхом Аріани Гранде», «Без хейту, але спершу це сталося із Аріаною Гранде, потім Малею Бейкер, тепер Дженна… Хто наступний?».

Фанати пишуть, що Ортега пішла шляхом Аріани Гранде / Фото: Скриншот із відео Esquire

Сама акторка не заявляла про навмисне схуднення, але під час інтерв'ю згадала про складний період на початку своєї кар'єри. Актриса розповіла про зворотній бік слави: у дитинстві вона могла працювати цілий день абсолютно без їжі та рідини, бо дуже переживала.

«Я так боялася стати тягарем для інших, тому не просила навіть ковтка води. Я могла цілий день не їсти, не пити, бо не хотіла нікому заважати», — пояснила акторка.

Фанати Дженни Ортеги висловили побоювання, що зірка зловживає такою поведінкою і зараз.