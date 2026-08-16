Акторка Христина Корчинська вперше стала мамою

На своїй сторінці в Instagram Корчинська поділилася фото, на якому вона зображена вже після виписки з пологового. У акторки та її чоловіка Яніса народилася донька.

«Вже тиждень, я ми мама і тато. Дякуємо тобі, наше маленьке диво», — написала акторка. «Найщиріші вітання. Ростіть здорові», — привітала колегу, акторка Віталіна Біблів.

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Христина Корчинська (до шлюбу Федорак) — одна з провідних акторок Національного драматичного театру імені Івана Франка (найвідоміша вистава за її участі — Конотопська відьма). Корчинська знялася у серіалах Спіймати Кайдаша та Перевізниця, у драмі Малевич, у мюзиклі Гуцулка Ксеня.

Нагадаємо, Олена Світлицька прокоментувала, чому Наталка Денисенко не запросила її на своє весілля з Юрієм Ярошенком. Денисенко — хрещена мати старшої доньки Світлицької, Віри. Колись близькі подруги нині не спілкуються. Денисенко та Ярошенко відсвяткували весілля у колі близьких друзів у Києві, на березі Дніпра. Свято також пропустив близький друг Денисенко, актор Тарас Цимбалюк.