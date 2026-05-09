Зірка Marvel Том Гіддлстон зустрівся з дітьми з України у Кишиневі

Британський актор Том Гіддлстон ознайомився з роботою ЮНІСЕФ з підтримки українських дітей-біженців у Молдові. У відеощоденнику, опублікованому в Instagram, зірка Marvel розповідає про свій візит до Кишинева.

Актор зустрівся з дітьми та їхніми матерями, які були змушені покинути свої рідні міста після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Гіддлстон відвідав український освітній центр Дивосвіт у Кишиневі.

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Фільм ЮНІСЕФ про поїздку Тома Гіддлстона буде показаний під час благодійного футбольного матчу Soccer Aid for UNICEF. Матч транслюватимуть на каналах ITV1, ITVX, STV і STV Player у неділю, 31 травня. Під час свого візиту Гіддлстон відвідав школи та освітні центри, створені за підтримки ЮНІСЕФ спеціально для українських дітей-біженців. Про це повідомляє London Post.

У центрі Дивосвіт актор зустрів дев’ятирічну Мілану та її матір Юлію з Херсона. Розмірковуючи про дітей і сім'ї, з якими він зустрівся, актор сказав: «Найсильніше враження від цього дня на мене справді справив надзвичайний контраст. Контраст між світлом, радістю, грайливістю, енергією та життєрадісністю дітей, яких я сьогодні зустрів, та глибиною болю й розповідями про боротьбу та труднощі, про які мені розповіли матері та опікуни цих дітей. Вони процвітають, вони навчаються, вони вільні, у них багата уява, вони почуваються в безпеці й здаються щасливими дітьми. Для мене було великою честю зустрітися з цими дітьми й матерями».