Виховують чотирьох дітей. Акторка з Гаррі Поттера Джессі Кейв оголосила про заручини зі своїм коханим після 12 років стосунків

Актриса Джессі Кейв, відома роллю Лаванди Браун у фільмах про Гаррі Поттера, повідомила про заручини зі своїм бойфрендом-коміком Алфі Брауном після 12 років стосунків.

Актриса, яка знялася у фільмах Гаррі Поттер і напівкровний Принц та Гаррі Поттер і Смертельні реліквії, опублікувала фото з коханим в Instagram. «12 років, 4 дитини потому… Все стає серйозно!», — написала Джессі Кейв.

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Кейв і Браун виховують чотирьох дітей: синів Донні (11 років), Абрахама (5 років) і Беккера (3 роки), а також дев’ятирічну дочку Марго. Актриса продемонструвала свою обручку після того, як прийняла пропозицію коханого.

Джессі Кейв оголосила про заручини зі своїм бойфрендом, коміком Алфі Брауном / Фото: instagram.com/jessiecave

Кейв і Браун вперше зустрілися у 2012 році, коли обидва виступали зі стендап-шоу на Единбурзькому фестивалі Fringe, а два роки потому їх познайомив спільний друг. Вони пережили таємне розставання у 2018 році. Алфі Браун — син композитора Стіва Брауна і пародистки Джен Рейвенс.

Нагадаємо, у 2025 Джессі Кейв відкрила акаунт на платформі OnlyFans, щоб виплатити борги.

Раніше повідомлялося, що трейлер серіалу про Гаррі Поттера став найбільш популярним в історії HBO. Прем'єра першого сезону, який складається з восьми серій, запланована на 25 грудня. Серіал буде точною адаптацією оригінальних книг про Гаррі Поттера.