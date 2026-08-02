Зірка Беверлі-Гіллз, 90210 Торі Спеллінг спровокувала чутки про ворожнечу з Дженні Гарт після того, як раптово залишила їхній подкаст

53-річна Спеллінг і 54-річна Гарт вели подкаст 90210MG з 2020 року, у ньому вони обговорювали епізоди серіалу, в якому обидві знімалися у 1990-х роках. Спеллінг оголосила про свій вихід з проєкту під час перегляду з Гарит восьмого сезону Беверлі-Гіллз, 90210 (загалом вийшло 10 сезонів). Вона пояснила, що йде заради інших проєктів, і закликала шанувальників продовжувати слухати Гарт, яка тепер вестиме подкаст одна. Про це повідомляє The Daily Mail. Рішення Спеллінг розчарувало слухачів подкасту.

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«Мені шкода, що вона не завершить роботу над цим проєктом разом з нами. Ми починали це разом, і, чесно кажучи — а я завжди чесна, — мені від цього сумно», — заявила Гарт. Продюсерка подкасту 90210MG Емі Шугарман також прокоментувала рішення Спеллінг піти, зазначивши: «Це було на 100% її рішення».

За словами інсайдера, багаторічна дружба колишніх колег по серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 розпалася після того, як Гарт, як стверджується, не підтримала Спеллінг у кілька складних періодів її життя. «Дженні зовсім не реагувала на прохання Торі й не була поруч із нею як подруга. Вона не цікавилася, як у неї справи, після її численних госпіталізацій та розлучення», — повідомило джерело виданню Page Six.

«Торі завжди ділилася своїми зв’язками й допомагала Гарт, але коли Торі потребувала підтримки, Дженні жодного разу не поцікавилася, як у неї справи, і ставилася до неї як до тягаря», — додав співрозмовник.

Тим часом інший інсайдер повідомив, що, попри припинення спільного ведення подкасту, між 54-річною Гарт і 53-річною Спеллінг «не було сварки» і вони й надалі залишаються «гарними подругами».