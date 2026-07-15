Женя Галич звільнився зі служби у ЗСУ і назвав причину

Галич звільнився зі служби у Збройних силах через проблеми зі здоров’ям.

«Зараз я вже маю статус ветерана й багато працюю разом із побратимами в громадській організації Ветерани-добровольці. Ми опікуємося справами ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин, які потребують допомоги у цивільному житті. Тримаємося тут разом. На жаль, я звільнився зі служби за станом здоров’я. Так склалося, що після наших останніх виїздів я не міг брати активну участь у бойових діях і провів чимало часу у шпиталі — майже чотири місяці. Після дев’яти місяців обстежень, міркувань і вагань мене списали», — прокоментував співак в інтерв'ю проєкту Наодинці з Гламуром.

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У серпні учасники гурту O.TORVALD працюватимуть над новим альбомом. Крім того, Галич зазначив, що часто виступає як сольний виконавець. Музикант долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Галич і його дружина Валерія виховують двох дітей — доньку Єву (2013) і сина Даню (2017). Вони разом уже 17 років.