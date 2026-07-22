Артефактам майже 3000 років. Зендею розкритикували за те, що вона одягнула на премʼєру Одіссеї стародавні іранські прикраси

Американська акторка Зендея зіткнулася з критикою через те, що одягнула на премʼєру фільму Одіссея Крістофера Нолана стародавні іранські прикраси, яким майже 3000 років.

Як пише The Guardian, Зендая, яка грає богиню Афіну в стрічці, одягла на фотосесію в Лондоні сережки, виготовлені з іранських артефактів, що датуються 700 роком до нашої ери.

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Археологи розкритикували використання дорогоцінних та культурно значущих артефактів як аксесуарів у просуванні голлівудського фільму, стверджуючи, що це було «викраденням» внеску Ірану в людство.

Сережки належать Barron London, галереї з Мейфера, яка співпрацює з колекціонерами, маєтками та установами, щоб знаходити та розміщувати у себе цінні історичні предмети.

Згідно з офіційною заявою галереї, ці артефакти придбали в іншого лондонського ювеліра, Гленна Спіро, у 2025 році. Вони є частиною скарбу Зівіє, який виявили на північному заході Ірану наприкінці 1940-х років. Тоді виявлені скарби із золота, срібла, бронзи та теракоти розграбували місцеві пастухи. Збережені предмети продали на антикварні ринки за межами Ірану в 1960-х роках. Наразі вони розкидані по різних музеях та приватних колекціях.

Професорка Інституту Курто, дослідниця історії мистецтва іранського походження Сюзан Бабаї заявила, що той факт, що ніхто не подумав, що одягнути історичні прикраси на премʼєру фільму, не найкраща ідея, шокує.

«Тим, хто одягає [знаменитостей], хто підбирає їм аксесуари, хто подає їх як символи краси та влади і як вираз високих ідеалів фільму, бракує культурних знань та культурної чутливості», — сказала Сюзан Бабаї.

Журналісти звернулися до представників Зендаї та її стиліста, Лоу Роуча, щодо коментаря.