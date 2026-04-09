«Суперництво неминуче триватиме». Стало відомо, чому Зендея уникала Сідні Суїні на прем'єрі фінального сезону Ейфорії

ЗМІ розкрили подробиці конфлікту між Зендеєю та Сідні Свіні та пояснили, чому вони уникали одна одну під час премʼєри фінального сезону Ейфорії у Лос-Анджелесі 7 квітня.

Про це пише The Sun.

У Мережі помітили, що колеги по знімальному майданчику уникали одне одного на червоній доріжці. Зендея навіть відсутня на груповому знімку, оскільки приїхала на премʼєру пізніше. Крім цього, вона пропустила офіційну вечірку для акторського складу в закладі Chateau Marmont.

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За даними видання, продюсери шоу знають про ворожнечу між акторками, тому під час зйомок Зендея та Свіні майже не бачились.

«Під час прес-туру будь-яка взаємодія між парою зведена до мінімуму, щоб уникнути незручних зустрічей перед камерою. Журналістам повністю заборонено розпитувати про напруженість між Зендаєю та Сідні», — заявив інсайдер.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Головною причиною їхньої сварки нібито став Том Голланд. Мовляв, Сідні Свіні залицялася до нього, що роздратувало Зендею.

«Ні для кого не було секретом, що Сідні закохалася в Тома і фліртувала з ним, коли він приходив на знімальний майданчик. Це не сподобалося Зендеї. Відтоді вони майже не спілкувалися», — стверджує джерело.

Ще одна причина ймовірного конфлікту — різні політичні погляди. Свіні — зареєстрована республіканка, а Зендея «не хоче, щоб її пов’язували з прихильницею Трампа».

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

«Не те щоб у них була велика сварка, але Зендая тихо дистанціювалася від Сід. Їхні політичні погляди разюче відрізняються», — сказав інший інсайдер газеті.

Третій сезон Ейфорії вийде на стримінгу 12 квітня. Він розповідає про життя Ру, Кессі, Келома та інших герії через п’ять років після подій другого сезону.