Юрко Юрченко засудив Полякову, Каменських і Потапа, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле з «хорошими росіянами»

Український музикант Юрко Юрченко (Юркеш), який служить у ЗСУ, гнівно висловився про українських артистів, що виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі з «хорошими росіянами».

На фестивалі Оля Полякова подякувала Пугачовій та Галкіну за «підтримку України». «Алло, Максиме, дякую вам за підтримку України. Ми це дуже цінуємо», — сказала Полякова зі сцени. У Мережі артистку розкритикували за таку «подяку».

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Полякова виступала з україномовними піснями, а також говорила про війну в Україні. Настя Каменських і Потап, які відновили дует, повернулися до старих російськомовних хітів. Про війну в Україні зі сцени вони не згадували. «Про Потапа давно зрозуміло, тож сподіваюсь і Настя теж вийшла в одні двері без права повернення назад в український шоубізнес», — зазначив музичний оглядач Роман Бутурлакін.

Юрко Юрченко назвав фестиваль Вайкуле «шабашем». Серед «хороших росіян», які виступили на фестивалі, — Монеточка, Noize MC, Семен Слєпаков.

«Ні**я вони не зрозуміли. Типу (наче) проти війни, допоки орки не в**буть по Ризькій площі, Юрмалі та Рундальському палаці. А вони в**буть. Дуже скоро, бо кличете їх своїм бл***ким фестивалем! Назбирали купу непотрібу напіврадянського, „іноагентів“ неприкаяних та інших „ліберальних“ поців. Головна мова того шабашу, як і раніше — російська! Головні гості — принцеси, принци й королеви імперського корабля, що тоне. Всі лижуть їм ср*ки! І „наші“ — по інерції. Ну да уж! Багато світла, а в нас — напівблекаут. Майже Європа. Високі гонорари! А чо?! Можна! Ми ж донатимо на ЗСУ! Вдома є відмазка — схавають ло*и. Така логіка?! І всі ці мухи летять на світло й г*вно та роблять гарну послугу для об'єднання мертвої імперії. Путін аплодує. Десь миготіли й „мертві душі“, і привиди нашого колишнього напівукраїнського істеблішменту. Гидко. До рвоти», — написав Юрченко у Facebook.