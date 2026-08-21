«Починаємо все з нуля». Юрій Ткач розповів про те, як вдруге освідчився дружині після сімейної кризи

Український шоумен Юрій Ткач розповів, як спільна із дружиною Вікторією робота із психотерапевтом змогла налагодити їхні відносини, які вже були на межі. За його словами, вони «закінчили попередні стосунки та розпочали все з нуля».

Про другу пропозицію дружині, допомогу терапії та таланти доньки Ткач розповів в інтерв'ю 1plus1.

«Ми поставили крапку в минулих стосунках і почали спочатку. Ми домовилися, що починаємо все спочатку. І якщо ми починаємо все з нуля, то початок — це пропозиція. І тому для нас це символічний початок чогось нового», — поділився комік.

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За словами Ткача, його шлюб із Вікторією врятувала терапія. Зокрема та, що зі спеціалістом подружжя працювало разом і робило кроки на зустріч одне одному.

«Потроху, потроху, невеличкий крок кожного дня робив назустріч дружині. Вона робила те ж саме із собою. І я всім раджу, якщо є якісь проблеми, а самостійно не можна дійти мізками і книги не допомагають, то варто знайти крутого терапевта — це завжди вихід», — порадив він.

Ткач додав, що «зруйнувати стосунки — секундна справа», а на те, щоб їх вберегти потрібен час і сили. Він порадив парам, які перебувають на межі розлучення, працювати над їх збереженням.

«Якщо сили і час є, то це завжди добра справа. Працювати над збереженням будь-чого, будь-яких стосунків. Тому мені здається, що треба намагатися зробити все, щоб, знаєте, усе було від Бога», — сказав гуморист.

Зірка Вечірнього кварталу розповів, що по-справжньому щасливим його роблять сім'я та та «ті хвилини і години, коли немає обстрілів».

«Коли в сім'ї все круто. Я маю на увазі сім'ю, велику родину, батьків, дружину, дитину і друзів. Коли у всіх усе чудово, всі здорові, то це, мені здається, найголовніше щастя в житті», — зазначив він.

Комік також поділився новими вподобаннями доньки Лізи та особливостями її характеру. Дівчинці у вересні виповниться 12 і, як каже актор, підлітковий вік — це дуже цікавий період.

«Лізуха жартує над нами, мені здається, навіть коли не жартує. У неї зараз дуже цікавий період. Їй скоро виповниться 12 років, 15 вересня. І вона вже як підліток знає, чого хоче, чітко розуміє, що їй подобається і чого вона прагне. Її не змусиш щось одягнути, щось зробити або щось їсти, якщо вона цього не хоче. Мені здається, що наші діти зараз найбільш вільні та цілеспрямовані. Вони знають більше за нас», — розповів Ткач.

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За його словами, Ліза росте дуже творчою дитиною, їй дуже подобається співати. Також Ліза грає на піаніно.

«Вона самостійно почала через TikTok, подивившись якісь відео, є такі навчалки. Через ці уроки вона вчиться грати якісь мелодії, і хоче цього сама. Мріє піти займатися. Вона приїде у вересні, і ми знайдемо їй викладача з піаніно. Дуже полюбляє співати, і вокал поки для неї на першому місці із занять, які поза школою», — зазначив комік.

Також дівчинці дуже подобається плавати, в неї, за словами батька, є до цього хист.