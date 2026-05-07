«Абсолютно законно». Обранець Наталки Денисенко пояснив, як виїхав за кордон святкувати день народження на Тенеріфе

Підприємець і модель Юрій Савранський, який днями відсвяткував своє 37-річчя на Тенеріфе , пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон під час повномасштабної війни.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Савранського, він звільнений від військової служби ще задовго до 2022 року.

«Очікувано багато запитань стосовно мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої минулі виїзди під час повномасштабного вторгнення, абсолютно законні! Я звільнений від військової служби, через певні підстави, ще задовго до 2022 року!», — заявив Юрій.

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Фото: Скриншот/Instagram

4 травня Юрій відсвяткував своє 37-річчя. У той день акторка Денисенко показала фото з Тенерифе. Як пояснила акторка, вони прилетіли на короткий проміжок часу — здійснити мрію коханого.

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони спільно виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025. Від цього шлюбу в манекенника двоє дітей, син і донька.

Як відомо, Андрій Федінчик натякав, що саме з Савранським йому зрадила ексдружина. Денисенко ж заявила, що не зраджувала, під час перебування у шлюбі.

Наразі, зі слів Денисенко, вони зі Савранським не живуть разом.