«Сумую за тими поїздками». Юрій Горбунов розповів, чому Олександр Пономарьов і Михайло Хома перестали виступати разом

Горбунов часто вів благодійні заходи, на яких зі спеціальною програмою виступали Хома та Пономарьов. Нещодавно Хома повернувся до образу й репертуару DZIDZIO.

«Ми з Сашею і Мішею майже три роки безперервно їздили Україною. Об'їхали її вздовж і впоперек, у деяких містах побували навіть по два-три рази. Але ж у кожного є ще й своя творча історія, свої сольні проєкти. Водночас це не означає, що ми перестали працювати разом. Й далі проводимо благодійні вечори, збираємо кошти для військових. Восени ще буде кілька спільних благодійних заходів. Просто тепер це вже не великі концертні тури, а трохи інший формат. У мене скоро починається новий сезон Голосу країни, у Саші - свій тур, у Міші - свій. У кожного дуже щільний графік. Але точно знаю, що наш спільний проєкт буде жити й далі», — прокоментував кінопродюсер в інтерв'ю Obozrevatel.

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Юрій Горбунов підтримує дружні стосунки з Пономарьовим і Хомою. «З Мішею ми взагалі сусіди, а з Сашею дружимо багато років. Але саме як творче тріо сформувалися після однієї зустрічі в Хмельницькому. Нас запросили на благодійний концерт для прикордонників, який організував тодішній голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Там ми познайомилися з військовими, з прикордонниками. Саме тоді й почалися спільні поїздки військовими частинами. Потім Саша написав пісню На землі, в повітрі й на морі, яку ми виконуємо втрьох. Зняли кліп. І якось усе дуже органічно склалося. Вони з Мішею співали, а я між номерами вів благодійний аукціон. Вийшов дуже цілісний проєкт. Якщо чесно, мені навіть бракує тих поїздок. Але ми бачимося й у звичайному житті. Буваємо одне в одного в гостях, вітаємо з днями народження, спілкуємося родинами», — розповів актор.