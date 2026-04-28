Музична премія YUNA назвала 15 найвпливовіших українських артистів за 15 років

15 квітня відбулася 15-та ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA . До цієї події представники премії організували спецпроєкт, в якому назвали найвпливовіших українських артистів.

За словами оргкомітету премії, спецпроєкт 15 найвпливовіших артистів за 15 років мав на меті відзначити виконавців, які вплинули на розвиток культури сучасної музики в Україні у 2010−2020-ті роки.

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Оргкомітет та Експертна Рада YUNA сформували довгий список претендентів, а журі YUNA голосуванням визначило 15-ку переможців. Імена артистів, які стали героями та героїнями спецпроєкту, були оголошені протягом березня-квітня. Гарантом прозорості голосування виступив традиційний партнер YUNA — компанія Deloitte Ukraine.

Принципами відбору до списку 15 найвпливовіших артистів за 15 років стали чотири показники:

творчий внесок артистів в сучасну українську музику ( створення великої кількості якісного авторського контенту, формування трендів, участь у різноманітних колабораціях тощо);

створення великої кількості якісного авторського контенту, формування трендів, участь у різноманітних колабораціях тощо); вплив на аудиторію ( кількість прослуховувань та переглядів, масштаб концертних проєктів, співпраця з суміжними креативними індустріями, премії, особливі відзнаки тощо);

кількість прослуховувань та переглядів, масштаб концертних проєктів, співпраця з суміжними креативними індустріями, премії, особливі відзнаки тощо); присутність у референс-листах YUNA ( 2012−2025) мінімум п’ять разів протягом кар'єри;

2012−2025) мінімум п’ять разів протягом кар'єри; участь у житті українського суспільства ( активна громадянська позиція, благодійні проєкти тощо).

До переліку переможців 15 найвпливовіших артистів за 15 років увійшли як гурти, так і сольні виконавці: DakhaBrakha, DOROFEEVA, Jamala, Jerry Heil, MAX BARSKIH, MONATIK, ONUKA, PIANOБОЙ, Антитіла, Артем Пивоваров, Без Обмежень, Бумбокс, Океан Ельзи, Тіна Кароль, ТНМК.