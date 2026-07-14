«Скарги напишемо». Співачка Юля Юріна, яка чекає на отримання громадянства, пожалілася на роботу українських прикордонників

Учасниця гурту YUKO Юлія Юріна поскаржилася на роботу українських прикордонників на кордоні зі Словаччиною . Співачка подала документи на отримання українського громадянства у березні і досі очікує на нього.

За словами співачки, вона отримала візу до Словаччини на шість днів. Після концертів її команда одразу поїхала в Україну. Але через наявність російського громадянства в Юріної процедура перетину кордону для неї займає тривалий час.

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«На український кордон ми приїхали о 3:30 і пробули до 7:08 в очікуванні. Нам сказали, що мене не приймуть до 8 години ранку (пункт працює 24/7). На наше запитання: „Чому тільки о 8?“ була відповідь: „Внутрішнє розпорядження“, і на подальші питання: „Чого саме стосується це розпорядження?“ і будь-які інші — чітких відповідей ми так і не отримали», — пише Юріна.

Як зазначає співачка, після довгої розмови її зрештою відвели для проходження перевірки. Але на питання, скільки чекати на результат, «чіткої відповіді знову ж таки не отримали», стверджує Юля Юріна.

За словами співачки, її команда зверталася на гарячу лінію ДПСУ, щоб дізнатися, скільки часу займе перевірка, де їм сказали: «Чекайте».

Зрештою команда артистки самостійно знайшла постанову Міністерства внутрішніх справ України від 14 травня 2018 року, у якій зазначано, що «контроль здійснюється у строки, необхідні для перевірки умов в'їзду, але не більше трьох годин із моменту прийняття рішення про його проведення».

Далі вони передзвонили на гарячу лінію, де підтвердили, що процедура «дійсно триває три години».

«При заїзді на прикордонний пункт один із прикордонників почав спілкуватись зі мною російською, на що я відповіла: „Чому ви до мене російською, я чудово розумію і розмовляю українською“, на що була відповідь: „Я не очень розговариваю“. Вже під час митного контролю ми чули ненормативну лексику на весь пункт від прикордонників до інших людей, які його проходили», — зауважила Юріна.

Вона додала: «Ми знали, що є певна процедура, аби мене запустили додому, я її вже декілька разів проходила до цього, проте тоді нам все пояснювали і надавали повну інформацію: що зараз буде відбуватись, скільки чекати, який план дій. Прізвища зафіксували. Скарги напишемо».

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У березні Юля Юріна заявила, що її документи щодо отримання громадянства прийняли. На рішення доведеться чекати приблизно рік.

31-річна співачка переїхала до України у 2012 році. Вона вступила на навчання до Київського національного університету культури та мистецтв, співала у фольклорному гурті Кралиця. У 2016 році разом із музикантом-мультиінструменталістом Стасом Корольовим заснувала гурт YUKO, який виступав у жанрі фольктроніка.

У 2024 році вона повідомляла, що через рік у неї мав закінчитися термін дії закордонного паспорта РФ, і в разі її депортації, у Росії на неї чекає ув’язнення через активну підтримку України.