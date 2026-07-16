Юлія Свириденко показала, як провела свій останній день на посаді прем'єр-міністерки

Колишня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко показала, як провела свій останній день на посаді та звернулася до нового очільника уряду Сергія Корецького.

На своїй сторінці у Facebook Свириденко опублікувала фото з Тетяною Бережною, її семимісячною донькою Осакою та держсекретарем Кабінету Міністрів Костянтином Мар'євичем.

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«Так закінчується мій останній день на посаді Премʼєр-міністерки України», — підписала знімок вона.

Експремʼєрка також звернулася до Сергія Корецького і привітала його з новою посадою: «Щиро бажаю сил, мудрості та витримки у служінні державі. Успіхів у роботі заради України».

12 липня Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, а прем'єр-міністру Юлії Свириденко запропонував іншу посаду. Пізніше сама Свириденко підтвердила, що залишить посаду голови уряду.

14 липня Верховна Рада України підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва Свириденко розповіла про причини своєї відставки. За її словами, президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідні оновлення Кабінету Міністрів та посилення певних напрямів. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику, зазначила Свириденко.

15 липня Зеленський нагородив експремʼєрку орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У тексті указу зазначається, що нагороду присуджено за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».