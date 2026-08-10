З вінком та перлинками на обличчі. Юлія Свириденко відвідала фестиваль Вирій. Простонеба

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко завітала на другий етно-електронний фестиваль Вирій. Простонеба. Політикиня обрала світлий мінімалістичний лук, доповнивши образ віночком, червоними коралями та перлинками на обличчі.

Експрем'єрка поділилася світлинами з фестивалю у своїх соцмережах. В Instagram-stories Свириденко виклала відео з Вирію, а у Threads поділилася знімком свого образу.

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Вона подякувала організаторам фестивалю та всій команді, яка працювала над ним, за красу.

Юлія Свириденко на фестивалі Вирій. Простонеба / Фото: Скриншот із відео svyrydenko.official/ Instagram

Юлія Свириденко використала у своєму луці пастельні тони. Вона одягнула бежеву сукню на запах, а яскравості образу додала червоними коралями на шиї та плетеним віночком із квітів та трав на голові. У макіяжі ексочільниця уряду використала білі перлинки, якими додала погляду виразності.

Колишня прем'єр-міністерка на етно-електронному фестивалі у Києві / Фото: Скриншот із відео svyrydenko.official/ Instagram

Прихід Свириденко на Вирій та її образ викликали фурор у коментарях. Так, користувачі соцмереж написали багато прихильних відгуків: «Яка гарна!», «Вау, дуже пасує!», «Красива жінка».

Дехто жартував, що «життя без влади їй личить».

«Радію що у вас зʼявився час просто жити і насолоджуватись життям. Може хоч літо трішки побачите», — додала одна з дописувачок.

Зауважимо, що на фестиваль прийшла і колишня прессекретарка Свириденко Марія Писаренко. Вона показала фото свого образу та написала, що Вирій для неї — це подія про «нову естетику української традиційної культури, а не про шароварщину, яка знецінює».

Зауважимо, що етноелектронний фестиваль Вирій. Просто неба проходив на ВДНГ у Києві 8 — 9 серпня. Провідним театральним лейтмотивом заходу була повість Ольги Кобилянської В неділю рано зілля копала. На Вирії працювали дві музичні сцени — live та електронна. Вхід на фестиваль був за обов’язковим дрес-кодом.