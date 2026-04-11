«Навіщо хайп на моєму імені?» Слава Дьомін відреагував на критику Юлії Саніної

Радіоведучий і блогер Слава Дьомін розповів, як відреагував на критику Юлії Саніної після свого інтерв'ю з режисеркою Катею Царик. В інтерв'ю Дьоміну Царик зізналася, що не спілкується зі своїми кумами Юлією Саніною та Валерієм Бебком.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка проживає із сім'єю за кордоном, заявила в Threads, що в неї не було конфлікту з Катею Царик (хрещена мама сина Саніної та Бебка Данила). Співачка дорікнула Дьоміну в тому, що він «хайпує на її імені».

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«Рівень журналістики сьогодні: запросити гостю на інтерв'ю, в якому вона цікаво розказує про свій шлях, творчість, фільми. А в анонс і заголовок узяти „конфлікт з Юлією Саніною“, якого по суті не було. У мене не було конфлікту з Катериною і ми обов’язково поговоримо про це найближчим часом з нею. У нас був конфлікт з організатором концерту через російськомовні пісні в треклисті до Дня Незалежності, але це вже інша історія. Слава Дьомін, навіщо цей хайп на моєму імені?», — написала Саніна.

Юлія Саніна розкритикувала Славу Дьоміна / Фото: threads.com/@the_hardkiss

Дьомін в інтерв'ю проєкту Топові зірки розповів, що думає про критику Саніної. «Юлія Саніна може вважати все, що захоче, це її право. І її бачення. Кожен бачить, що хоче, сидячи за кордоном. Це її справа. У мене неприємних осадів немає. Я 20 років у шоубізнесі. Ми не спілкувалися з Юлею, я до неї з повагою ставлюся, як і до всіх інших. Якщо побачимося, то поговоримо, і поясню Юлії, як робляться заголовки до відео», — сказав ведучий.