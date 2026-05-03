«Українську арфу побачить весь світ». Бандурист Ярослав Джусь виступить з LELÉKA на Євробаченні 2026 у Відні

Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA повідомила, що бандурист Ярослав Джусь візьме участь у її постановці на конкурсі у Відні.

Як відомо, над сценічною постановкою до пісні Ridnym працює команда на чолі з режисером-постановником Іллею Дуциком.

«Я хочу, щоб краса та унікальність української культури сяяла яскраво на весь світ. І саме тому, в нашому номері ви побачите талановитого бандуриста Ярослава Джуся та бандуру, звук якої з перших нот повертає відчуття дому. Радію, що саме наша команда цьогоріч причетна до моменту, коли українську „арфу“ побачить весь світ», — прокоментувала артистка, яка 3 травня вирушила до Відня.

Реклама

Ярослав Джусь — бандурист, аранжувальник, композитор, лідер гурту Шпилясті кобзарі.

«Бандура — дуже символічний інструмент для української культури. В її звучанні є наша історія, наші пісні та пам’ять. Я її називаю „українською арфою“, але для нас вона має ще глибше значення — це звук, який миттєво повертає додому», — розповідала раніше LELÉKA.

В інтерв'ю NV LELÉKA розповіла про підготовку до Євробачення, кошти на номер і висловилася про хейт у Мережі.

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2026 співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал заплановано на 16 травня.