«Вже стала новою українською зіркою». Руслана оцінила шанси LELEKA на Євробаченні 2026

Руслана вважає, що музика LELEKA має всі шанси злетіти на міжнародному рівні. Про це артистка заявила в інтерв'ю 24 Каналу.

«Усе вирішить той єдиний момент, коли вона вийде на сцену. Дуже часто всі прогнози змінюються кардинально й абсолютно навпаки. Наприклад, у наш рік усі прогнозували представниці Бельгії Xandee перше або друге місце. У результаті вона стала 22-ю. Тому я взагалі не звертаю уваги на прогнози букмекерів. Усе залежатиме від самої артистки: її стану, енергетики, того сигналу, який вона відправить у зал і людям, що дивитимуться виступ. Я впевнена, що наш вибір правильний. Після Нацвідбору LELÉKA буквально спалахнула як одне з найяскравіших музичних явищ сучасної української сцени. І незалежно від того, що буде після Євробачення, вона вже стала новою українською зіркою. „Новою“ — тому що українці відкрили її для себе. Хоча її музичний доробок насправді величезний. Вона дуже музична, має власну філософію та стиль. І головне — несе цей стиль далі. Тому я дуже хочу, щоб їй пощастило», — прокоментувала Руслана.

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Артистка також пояснила, у чому унікальність пісні Ridnym. «Це не примітивна попса й не спроба бути копією когось іншого. Я б сказала, що це дуже вишукана українська попмузика. І саме та музика, яка має всі шанси злетіти на міжнародному рівні. Якщо LELEKA не зупиниться — а вона точно не зупиниться — то стане однією з тих українських артисток, які здатні зачепити не лише європейську аудиторію. Мені дуже подобається, що Євробачення відкриє її для Європи, а Європа вкотре відкриє для себе Україну. Причому Україну в абсолютно новій проєкції», — висловилася Руслана.

Над сценічною постановкою до пісні Ridnym працює команда на чолі з режисером-постановником Іллею Дуциком. Поки що букмекери не роблять високих ставок на перемогу України на Євробаченні 2026 (наразі Вікторія Лелека на 11-му місці у рейтингу на Eurovisionworld).

В інтерв'ю NV LELÉKA розповіла про підготовку до Євробачення, кошти на номер і висловилася про хейт у Мережі.

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться в столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2026 року співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.