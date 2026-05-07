Фінляндії дозволили наживо грати на скрипці під час виступу на Євробаченні-2026

Представниці Фінляндії на пісенному конкусі Євробачення-2026 Лінді Лампеніус дозволили грати на скрипці наживо. Це рішення є винятковим.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник YLE.

Лампеніус ще у квітні звернувся до Європейської мовної спілки (EBU), яка організовує Євробачення, з проханням дозволити їй грати наживо. Рішення ухвалили в останній момент, адже конкурс відбудеться вже наступного тижня.

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Лампеніус вже провела репетицію у Відні та зможе зіграти наживо деякі фрагменти своєї пісні у півфіналі.

Рішення EBU є винятковим. Організація дотримувалася суворої позиції — усі музичні інструменти звучать у записі, оскільки виконавці змінюються кожні кілька хвилин, тому налаштувати інструменти практично неможливо.

При цьому минулого року італійцю Лучіо Корсі дозволили грати на губній гармоніці. Водночас відповідальність за налаштування лежить на музиканті.

Як зазначають YLE, живе виконання відповідає характеру пісні Liekkineit. У ній спів Піта Паркконена та скрипка Лампеніус ведуть діалог.

«Скрипка — це ніби другий голос. Тепер її можна почути», — додає мовник.

Дозвіл фінській учасниці грати на скрипці наживо може відкрити «скриньку Пандори». У майбутньому інші учасники також можуть просити надати їм дозвіл грати наживо.

У номері України теж є інструмент — бандура. На ній зіграє Ярослав Джусь.