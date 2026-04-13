Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA у новому образі виступила на промоконцерті в Амстердамі

Представниця України на Євробаченні 2026, співачка LELÈKA з піснею Ridnym виступила на масштабному промоконцерті в Амстердамі. Вікторія Лелека вийшла на сцену у новому образі від українського бренду.

В Амстердамі LELÉKA зустрілася з учасниками Євробачення 2026 з Хорватії, Люксембургу, Греції. Образ для артистки розробив український бренд Malva Florea (дизайнерка і засновниця Мальва Вербицька). LELÉKA з’явилася у білосніжній сукні-футлярі, яку прикрасила накидка-кейп з елементами, що нагадували крила лелеки.

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Представниця України на Євробаченні 2026 року LELÉKA на концерті в Амстердамі / Фото: Анастасія Кравець/Суспільне

«Все, що відбулося в Амстердамі на цих вихідних — надихає мене невпинно рухатися дал. Вперше зустрілася з представниками інших країн, яких я раніше обіймала лише словами. Я відчула стільки підтримки — це так цінно. Ми наче всі вже давно знайомі. Вперше побачилася з багатьма з вас, прекрасні, та зазирнула у ваші сердечка. Це новий досвід та нові враження. Ці моменти я зберігатиму завжди у своїй памʼяті. Дякую!», — прокоментувала представниця України на Євробаченні.

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні завдяки перемозі на Євробаченні 2026 співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу.