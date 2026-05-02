Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA в інтерв'ю NV зізналася, що бюджет для участі у конкурсі у Відні забезпечено вже більш ніж на 80%. Артистка назвала основні джерела фінансування.

LELÉKA зазначила, що концепція її номера вже готова, і навіть закуплені матеріали для декорації. Команда артистки працює безперервно.

«Всі розуміють, що це завжди великі витрати, і їх треба знайти. У нас мало артистів, які володіють такими коштами, щоб спокійно йти на Євробачення. Здивувало, що люди можуть думати, що це вплине на якість номера. Найголовніше — це наш мистецький задум, те, чого ми прагнемо. Саме тому [наш] бюджет такий, тому що ми хочемо так представити. Ми ні в чому не йшли ні на які компроміси. Ми [з командою] поставили перед собою мету, що все має бути закрите (має на увазі бюджет, який необхідний для підготовки номера — nv.ua). Навіть не памʼятаю, коли вже закупили всі матеріали для декорації. Вони вже у Відні. Все найкращої якості, все сертифіковано так, як має бути. Ми працюємо безперервно. Нон-стоп», — прокоментувала співачка.

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LELÉKA розсекретила своїх спонсорів. «А щодо бюджету — це було пріоритетом. Бюджет формується з кількох джерел, загалом наша поїздка та номер здійснюється коштом Суспільного, українських брендів та бізнесменів, зокрема monobank, Visa, Work.ua, Meest Post, а також меценатів. Сподіваємося, що зможемо знайти додаткових партнерів, але станом на зараз наш бюджет забезпечений вже на понад 80%. Все, що є вирішальним для номера, є. Зараз це дрібниці. Впевнена, що ми з цим впораємося. Ми, українці, такі сміливі. Завжди рухаємося, у нас є азарт, ставимо перед собою завдання, яких досягаємо. Хочу всіх заспокоїти. Все прекрасно. Ми відповідальні і розуміємо, що це представлення країни. Я — божевільна мисткиня. Не думаю про матеріальне, для мене найголовніше, щоб творчий задум залишався недоторканим. Щоб він був осяйний», — розповіла артистка.

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться в столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2026 року співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.