Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA вирушила на конкурс до Відня

Співачка LELÉKA , яка представить Україну з піснею Ridnym на Євробаченні 2026, з делегацією вирушила до Відня з Центрального вокзалу Києва.

Перед поїздкою на конкурс Вікторія Лелека провела пресконференцію на Центральному залізничному вокзалі у Києві. LELÉKA розповіла, що на сцену у Відні разом із нею вийде бандурист Ярослав Джусь. Співачка на пероні заспівала пісню Ridnym. Як відомо, над сценічною постановкою до пісні Ridnym працює команда на чолі з режисером-постановником Іллею Дуциком.

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LELÈKA вирушила на Євробачення до Відня / Фото: Сергій Окунєв / NV

LELÉKA офіційно вирушила на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 / Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

«Радію, що саме наша команда цього року причетна до моменту, коли українську „арфу“ побачить весь світ», — зазначила артистка. Ярослав Джусь — бандурист, аранжувальник, композитор, лідер гурту Шпилясті кобзарі.

«Веземо LELÉKA на Євробачення і закликаємо всіх підтримати Україну 14 травня у другому півфіналі. Віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе», — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

LELÉKA та Оксана Скибінська, голова української делегації на Євробаченні / Фото: Сергій Окунєв / NV

LELÉKA 3 травня вирушила до Відня на Євробачення / Фото: Сергій Окунєв / NV

В інтерв'ю NV LELÉKA розповіла про підготовку до Євробачення, кошти на номер і висловилася про хейт у Мережі. Поки що букмекери не роблять високих ставок на перемогу України на Євробаченні 2026 (зараз Вікторія Лелека на десятому місці у рейтингу на Eurovisionworld).

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться в столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2026 співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.