Представник нової хвилі. LELÈKA розкрила ім'я режисера, який створить їй номер для Євробачення 2026 у Відні

Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA повідомила, що над сценічною постановкою до пісні Ridnym працює команда на чолі з режисером-постановником Іллею Дуциком.

Як стало відомо, драматургія номера завʼязана на переході від фрагментарності до єдності, а її ключовою емоцією є надія. Ілля Дуцик — представник нової хвилі українських кліпмейкерів. Дуцик співпрацював із Ziferblat (створював номер гурту для Нацвідбору), Oi FUSK, Хейтспіч, Дантесом, Brykulets, Katarina Gryvul та іншими. У нього також є досвід знімання документального кіно. Робота над постановкою для LELÉKA — дебют для режисера на сцені Євробачення.

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«У нас склалась суголосна взаємодія — від першого діалогу до глибокого розуміння перфомансу. Це історія про шлях особистості, про багатошаровість внутрішніх станів і постійний рух до себе. Сподіваюсь, нам вдалося створити дійство, яке чесне, вразливе і водночас сильне — таке, що відгукується на внутрішніх рівнях», — прокоментував Ілля Дуцик. Команда робить ставку на емоційний контакт із глядачем і точність образі

«Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову — і цей номер народжується з довіри, з дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки», — зазначила LELÉKA.

LELÈKA та Ілля Дуцик / Фото: Марта Ларіонова

До роботи над номером долучилася Галина Пеха — авторка освітніх програм, хореографка-постановниця вистав та перформансів. Пеха працює з LELÉKA над її пластикою. На сцені у Відні у номері LELÉKA з’явиться реквізит, а також залучатимуться спецефекти.

Галина Пеха / Фото: Марта Ларіонова

Фото: Марта Ларіонова

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2026 співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.