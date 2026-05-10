Культурні традиції та прихована молитва. LELÉKA і Ярослав Джусь на відкритті Євробачення 2026 з’явилися в образах від Лілії Літковської

Втретє в історії конкурс приймає Австрія завдяки перемозі в Євробаченні 2025 співака JJ з піснею Wasted Love. Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA і бандурист Ярослав Джусь з’явилися на бірюзовому хіднику в образах від українського бренду LITKOVSKA. Українська делегація вийшла під пісню Vidlik Onuka.

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Стилізацію виходів створила Маргарита Шекель. Для LELÉKA був розроблений образ, який продовжує естетику конкурсного номера і підкреслює його баладний настрій. Основою стилізації стала цільна тканина у форматі вельону ніжно-блакитного кольору, що додає образу легкості та повітряності.

Бандурист Ярослав Джусь візьме участь у номері української співачки LELEKA на Євробаченні 2026 / Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA та Ярослав Джусь / Фото: REUTERS/Lisa Leutner

«Неймовірно, це так багато для мене означає. Я відчуваю зв’язок з людьми, і це одна з найпрекрасніших речей у світі. Так, і я думаю, що для мене просто дуже важливо представляти Україну в ці часи, так само, як зараз відбувається культурне життя в Україні, це неймовірно. Воно більш інтенсивне, ніж будь-коли раніше. Усі театри, концерти повні. Музика та культура просто важливі», — прокоментувала LELÉKA.

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

LELÉKA та Ярослав Джусь на відкритті Євробачення 2026 / Фото: REUTERS/Lisa Leutner

LELÉKA на відкритті Євробачення 2026 / Фото: Eurovision Song Contest/youtube

«Це той рідкісний випадок, коли артистка сама прийшла з чітким відчуттям — і одразу вибрала костюм на примірці. Ми лише скоригували колір на світліший, щоб бути у резонансі з концепцією: образ будується на світлій колірній гамі, яка органічно відповідає аурі Вікторії», — прокоментувала Маргарита Шекель. Образ доповнили рукавички, які вже стали обов’язковим елементом сценічного образу Вікторії Лелеки, та ексклюзивне взуття від Kachorovska.

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Бандурист Ярослав Джусь бере участь у постановці LELÉKA, і для нього був створений унікальний образ. Це сучасна інтерпретація постаті Тараса Шевченка — не канонічного, а молодого, богемного й стильного. «Ми запитали себе: як виглядав би молодий Шевченко, якби жив у наш час — і отримали цей образ. Всі знають його як людину в кожусі та шапці, але насправді Шевченко вів богемний спосіб життя і слідував модним тенденціям свого часу, як справжній денді», — зазначила Маргарита Шекель. Особливий акцент — чорний пояс, який відсилає до козацької культурної традиції як символу статусу та невіддільною частиною вбрання. Одна деталь залишилася прихованою: під одягом, біля серця Ярослава, розмістили молитву за Україну.

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Фото: REUTERS/Lisa Leutner

LELÉKA виступить із піснею Ridnym у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Режисером-постановником номера став Ілля Дуцик. Ярослав Джусь виконає партію на харківській бандурі.

Поки що букмекери не роблять високих ставок на перемогу України на Євробаченні 2026 (наразі Вікторія Лелека на 11-му місці у рейтингу на Eurovisionworld). В інтерв'ю NV LELÉKA розповіла про підготовку до Євробачення, кошти на номер і висловилася про хейт у Мережі. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.