Український поет і композитор Євген Рибчинський у День матері повідомив, що його мама Олександра Іванівна перенесла інсульт.

Євген Рибчинський (син легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського) опублікував зворушливі фото із сімейного архіву і розповів про стан матері. Юрій Рибчинський та Олександра Рибчинська разом вже 57 років.

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«Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена. Надзвичайно крута жінка! У всіх сенсах. В успіху мого легендарного батька її значення неможливо переоцінити. Вона була і залишається справжньою Музою і Берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем Матері, матусю! Люблю тебе!», — написав Євген Рибчинський.

Євген Рибчинський з матір'ю Олександрою Рибчинською / Фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi

«Здоров’я їй, тепла і радості», — зазначила у коментарях під фото Олена Мозгова. «Дякую, сестро», — відповів Рибчинський.

Нагадаємо, Євген Рибчинський — багатодітний батько, у нього четверо синів. У листопаді 2025 року поет повідомив, що в нього народилася онучка, і зазначив, що це перша дівчинка в їхній родині за вісім поколінь. Син легендарного Юрія Рибчинського переніс кілька операцій у зв’язку з онкологією. Поету діагностували рак шкіри.