«Сумуємо». Євген Кошовий вперше прокоментував виїзд старшої доньки з України

10 травня, 16:03
Євген Кошовий підтвердив, що його донька Варвара виїхала з України (Фото: Кадр із відео/ТЕТ)

Євген Кошовий підтвердив, що його донька Варвара виїхала з України (Фото: Кадр із відео/ТЕТ)

Художній керівник і актор студії Квартал 95 Євген Кошовий в інтерв'ю програмі Ближче до зірок на ТЕТ підтвердив, що його старша дочка Варвара виїхала за кордон.

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Як виявилося, Варвара Кошова після закінчення першого курсу інституту поїхала до Мілана. Там вона здобуває вищу освіту. Раніше Кошовий розповідав, що його дочка обрала спеціальність, пов’язану з менеджментом і режисурою у сфері шоубізнесу.

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«Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім вже поїхала. У 18 поїхала. Вона сама, доводиться все самій робити. Я говорив: „Таке доросле життя Варвара. Доведеться самій“. Сумуємо», — прокоментував Євген Кошовий на концерті Єдиного Кварталу.

Варвара Кошова живе у Мілані (Фото: tiktok.com/@kosshevayaa)
Варвара Кошова живе у Мілані / Фото: tiktok.com/@kosshevayaa
tiktok.com/@kosshevayaa
Фото: tiktok.com/@kosshevayaa

У 18-річної Варвари Кошової є профіль у TikTok. Вона вказала Мілан як місто проживання поряд із Києвом. Варвара Кошова тривалий час професійно займалася вокалом, а також брала участь у різних телевізійних проєктах — Голос. Діти (2019), Розсміши коміка, Ліга Сміху, була фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2019. Євген Кошовий і його дружина Ксенія вже понад 17 років перебувають у шлюбі. Молодшій доньці пари Серафимі 11 років.

tiktok.com/@kosshevayaa
Фото: tiktok.com/@kosshevayaa
@kosshevayaa

cheers

♬ Pocketful of Sunshine - Natasha Bedingfield

Нагадаємо, гумористка та актриса Анастасія Оруджова прокоментувала своє звільнення зі студії Квартал 95. Актриса в Instagram поділилася архівними фото з колегами.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Євген Кошовий

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