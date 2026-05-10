«Сумуємо». Євген Кошовий вперше прокоментував виїзд старшої доньки з України

Художній керівник і актор студії Квартал 95 Євген Кошовий в інтерв'ю програмі Ближче до зірок на ТЕТ підтвердив, що його старша дочка Варвара виїхала за кордон.

Як виявилося, Варвара Кошова після закінчення першого курсу інституту поїхала до Мілана. Там вона здобуває вищу освіту. Раніше Кошовий розповідав, що його дочка обрала спеціальність, пов’язану з менеджментом і режисурою у сфері шоубізнесу.

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«Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім вже поїхала. У 18 поїхала. Вона сама, доводиться все самій робити. Я говорив: „Таке доросле життя Варвара. Доведеться самій“. Сумуємо», — прокоментував Євген Кошовий на концерті Єдиного Кварталу.

Варвара Кошова живе у Мілані / Фото: tiktok.com/@kosshevayaa

Фото: tiktok.com/@kosshevayaa

У 18-річної Варвари Кошової є профіль у TikTok. Вона вказала Мілан як місто проживання поряд із Києвом. Варвара Кошова тривалий час професійно займалася вокалом, а також брала участь у різних телевізійних проєктах — Голос. Діти (2019), Розсміши коміка, Ліга Сміху, була фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2019. Євген Кошовий і його дружина Ксенія вже понад 17 років перебувають у шлюбі. Молодшій доньці пари Серафимі 11 років.

Фото: tiktok.com/@kosshevayaa

Нагадаємо, гумористка та актриса Анастасія Оруджова прокоментувала своє звільнення зі студії Квартал 95. Актриса в Instagram поділилася архівними фото з колегами.