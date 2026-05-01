«Хочемо відродити традиції». Євген Клопотенко розсекретив, коли і де відбудеться його весілля з Катериною Воскресенською

Заручини пари відбулися у ресторані Клопотенка 100 років тому вперед у Києві, але для весілля вони обрали іншу локацію. «Плануємо в іншому місці святкувати, але недалеко звідси. На вулиці. Десь у червні. Це буде не намет, Катерина не хоче, але будуть українські традиції. Буде прикольно», — зазначив кулінар під час екскурсії своїм рестораном.

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Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська покличуть на весілля близько 100 гостей. «Це буде не гуляння, тому що зараз я не вважаю, що потрібні гуляння. Це буде відзначання традицій. Ми хочемо відродити традиції й показати всім, що, якщо ви хочете це відроджувати — робіть. Це буде такий приклад, символ. Ми думали не робити. Але мені здається, що зараз такий час, що традиції повинні жити й бути вживані», — прокоментував ресторатор.

У листопаді 2025 року Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська, яка займається туристичним бізнесом, відзначили першу річницю стосунків. Раніше Клопотенко в інтерв'ю Марічці Падалко пояснив, чому підпише шлюбний договір з коханою.