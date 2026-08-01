Військовослужбовець Євген Карась повінчався з акторкою Катериною Швиденко

Майор, командир 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ Рейд Євген Карась повінчався з актрисою театру CULT Катериною Швиденко. Фото з церемонії поділився громадський діяч і письменник Дмитро Корчинський.

Лідер політичної партії Братство, зазначив, що після вінчання Карась повернувся до своїх обов’язків на фронті.

«Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася (ЗСУ)та Катерини Швиденко (однієї з провідних актрис КУЛЬТ театру). Після цього коротке святкування й увечері молодята відбули у весільну подорож на фронт. Все було добре», — написав Корчинський. Катерина Швириденко є однією з провідних актрис київського театру CULT.

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Церемонію також відвідав військовослужбовець, командир роти 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS і музикант Олександр Ярмак.

Євген Карась повінчався з Катериною Швиденко / Фото: facebook.com/korchynskyi

«Щасливої дороги разом! Неймовірно радію за вас обох, Євгене і Катерино. Божої опіки», — написала у коментарях журналістка Наталія Мосейчук.

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