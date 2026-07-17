«Варто оцінювати не гасла». Композитор Євген Хмара розкритикував відставку Федорова

16 липня Хмара опублікував допис, у якому підтримав протести проти відставки Федорова.

«Пишу це насамперед як громадянин України. У такі складні часи, на мою думку, варто оцінювати не гасла, політичні заяви чи рівень публічності, а конкретні рішення та їхні результати», — зазначив він. «За останній період ми побачили важливі зміни: Україна почала повертати більше територій, ніж втрачати; удари по ворогу стали відчутнішими; протидія ворожим безпілотникам стала значно ефективнішою, і дедалі більше загроз знищується ще на підльоті».

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Композитор додав, що «саме дії, відповідальність і результат мають бути головними критеріями оцінки державного управлінця», тому, на його думку, рішення щодо Михайла Федорова варто переглянути.

Відставка Михайла Федорова — що відомо

15 липня Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров міністром оборони в новому складі уряду після звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра.

Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Вечері 15 липня Федоров оприлюднив допис, у якому заявив, що для нього булою «великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони». Федоров підбив підсумки роботи на чолі Міноборони, перерахував, що йому вдалося, а що ні, та зазначив: «Потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни».

Одразу після появи звістки про те, що президент не висуватиме Михайла Федорова на посаду міністра оборони, у Мережі прозвучали заклики зібратися наступного дня на мітинг на підтримку Федорова.

16 липня тисячі протестувальників зібралися у сквері біля театру імені Франка у Києві, а також на площах інших міст — Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова із плакатами-картонками на підтримку колишнього міністра оборони.

У той же час Михайло Федеров провів брифінг для преси, в якому підбив підсумки шести місяців роботи на чолі МО та відповів на питання журналістів щодо причин його відставки, зокрема підтвердив конфлікт із головномкомандувачем Олександром Сирським.

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Верховна рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України та інших членів уряду, крім міністра зовнішніх справ та міністра оборони.

Увечері 16 липня Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.