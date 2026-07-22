«Штурмова бригада на Краматорському напрямку». Режисерка Тоня Ноябрьова розкрила обставини загибелі актора Євгена Бушмакіна

У вівторок, 21 липня, стало відомо про загибель українського актора Євгена Бушмакіна . Про його обставини смерті розповіла режисерка Тоня Ноябрьова.

Актор Євген Бушмакін загину 18 липня. Про це повідомила у соцмеражах його дружина Олена, а також режисерка Тоня Ноябрьова, у якої Євген знімався у кількох фільмах День Незалежності (2012) та Герой мого часу.

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В інтерв'ю виданню Фокус Тоня Ноябрьова розповіла про обставини загибелі Євгена. За її словами він воював у штурмовій бригаді і загинув від прильоту ворожого снаряду на Краматорському напрямку.

«Щодо обставин загибелі. Ми зідзвонюємось із друзями, маю часткову інформацію. Знаю, що це була штурмова бригада на Краматорському напрямку. Здається, був прильот, але детальніше нічого не можу сказати. Поки всі обставини з’ясовуються. Ось…», — написала вона.

Актору Євгену Бушмакіну було 45 років. Він був мобілізований до лав ЗСУ у квітні 2026 року, пройшов базову загальновійськову підготовку і проходив службу у штурмовій бригаді, якій саме не повідомляється.

У Євгена Бушмакіна залишилася дружина і 5-річний син. Про місце прощання та поховання родина повідомить пізніше.

Глядачам Євген Бушмакін запам’ятався роллю Жорика в комедії Герой мого час". Фільм розповідає історію «маленької людини» — хлопця з невеликого містечка, який переїжджає до столиці й намагається знайти своє місце та щастя у величезному місті.