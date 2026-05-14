Серед тих, хто вніс частину застави за екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, був чоловік на ім’я Григорій Гришкан, який раніше вже привертав увагу доволі дивними заявами. Зокрема він називав себе «майбутнім чоловіком Анни Алхім».

Про це повідомив у четвер, 14 травня, медіатаблоїд Антоніна (проєкт Детектор медіа).

Як ідеться в матеріалі, Григорій Гришкан, представлений як «актор, продюсер та громадський діяч», у квітні 2025 року ймовірно погрожував народній депутатці Наталії Піпі. Нардепка тоді заявила, що погрози почалися після її звернення щодо скандальної блогерки Анни Алхім. Наталія Піпа повідомляла, що з незнайомих номерів їй телефонувала людина, яка називала себе «майбутнім чоловіком Алхім» і радила «не балуватися, а то буде боляче».

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За даними Детектор медіа, Григорій Гришкан (так представлявся чоловік) телефонував і погрожував і іншим публічним людям, що критикували Анну Алхім, — як-от телеведучій Яніні Соколовій та блогерці Олені Мандзюк. Ще він писав до президента Украйни Володимира Зеленського, закликав його й Андрія Єрмака «пройти поліграф» і стверджував, що буде балотуватися у президенти.

Як зауважила журналістка Детектор медіа Лєна Чиченіна, Григорій Гришкан представлявся також кінопродюсером і поширював пресреліз, у якому стверджувалося, шо він зняв «перший у світі повнометражний фільм, у якому головну роль виконує актор з інвалідністю». Ця інформація не є правдивою, констатувала журналістка, — уже існує чимало фільмів, зокрема й українських, у яких грають люди з інвалідністю.

14 травня колишній очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтеративною застави 140 млн грн, заявив, що його адвокати оскаржуватимуть рішення Вищого антикорупційного суду. Єрмак сказав, що в нього «немає таких грошей» на заставу, але є «багато знайомих і друзів», які можуть допомогти зібрати визначену суму.

Українська правда написала, що за п’ять годин після арешту Єрмака за нього внесли майже 15 млн грн застави з необхідних 140 млн. Керівниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Роза Тапанова внесла 8 млн, адвокат Сергій Свирида (за даними УП, одногрупник Єрмака) — 6,5 млн, а Григорій Гришкан — 666 грн.