У вівторок, 21 квітня, виповнюється 100 років з дня народження покійної королеви Єлизавети, яка померла у віці 96 років у 2022 році. На життя королеви Єлизавети припало на потужні зміни у суспільстві та технологіях і відобразилося на монархії.

Королева Єлизавета провела на троні довгих 70 років і сім місяців, ставши монархом, яка правила найдовше в історії британської монархії. Її правління почалося у лютому 1952 року після смерті її батька короля Георга VI і припало на стрімкі зміни в суспільстві та технологіях. Королева Єлизавета завжди йшла в ногу з часом, модернізуючи монархії і відповідаючи запитам суспільства.

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Перша жінка в королівській родині, яка служила у війську

Майбутня королева Єлизавета під час Другої світової війни долучилася до військової служби. Коли почалася війна принцесі Єлизаветі було лише 13 років. Ще у віці 18 років в 1944 році вона висловила бажання долучитися до Допоміжної територіальної служби (ATS) — це жіночий род військ Британської армії. На той момент вже кілька років Британія залучала жінок до військових дій, зокрема незаміжні жінки до 30 років повинні були вступити до збройних сил або працювати на землі чи в промисловості. Вони служили кухарками, телефоністками, водіями, поштарями, операторками прожекторів та інспекторами боєприпасів.

Принцеса Єлизавета долучилася до служби у 19 років, а король Георг подбав, щоб його донька не отримала спеціального звання в армії. Отже спершу вона служила у званні молодший офіцер ATS, а пізніше була підвищена до звання молодшого командира. Це звання еквівалентне капітану. У березні-квітні 1945 року вона вчилася на механіка, пройшовши курс водіння та технічного обслуговування транспортних засобів в Олдершоті. У ЗМІ її називали «принцесою-автомеханіком». Майбутня королева була першою жінкою в британській королівській родині, яка поступила на військову службу. У 2025 році її молодша онука леді Луїза висловила бажання пройти курс військової підготовки при університеті Сен-Ендрюс, де вона навчається.

Фото: nationalww2museum.org

Коронація королеви Єлизавети стала першою подією, яку показали в прямому ефірі

Церемонія коронації Єлизавети ІІ транслювалася 2 червня 1953 року в ефірі BBC. Камери були вперше встановлені у Вестмінстерському абатстві, де проходила церемонія. Коментували ж подію включно з процесією 7 коментаторів. Репортаж тривав 11 годин.

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Трансляцію BBC переглянули понад 20 млн людей. Цей показник вперше значно перевищив радіо аудиторію служби, довівши, що телебачення поступово займає чільне місце серед засобів масової інформації. Так, за підрахунками BBC, близько 10,4 млн британців дивилися церемонію в домівках друзів і сусідів, а 1,5 млн — у громадських місцях, зокрема пабах і кінотеатрах. Більш того церемонія вперше транслювалася по всьому світу. Зокрема записи найкращих моментів у США переглянули 85 млн людей.

Фото: royal.uk

Єлизавета ІІ започаткувала традицію телевізійних різдвяних привітань

Якщо дідусь Єлизавети ІІ король Георг V став тим королем, який започаткував традицію Королівських різдвяних послань, які ще називають Наймилішим королівським зверненням, у 1932 році, то королева Єлизавета ІІ відповідно до вимоги часу почала звертатися до підданих перед Різдвом за допомогою телевізора — найпопулярнішої розваги, що набирала оберти.

Перше відеозвернення Єлизавети ІІ транслювалося 25 грудня 1957 року у прямому ефірі із Сандрінгемського палацу. Вперше глядачі змогли роздивитися як виглядає робочий кабінет королеви. Щоб здійснити прямий ефір технікам довелося встановити спеціальні телескопічні щогли та тарілкоподібні відбивачі, з'єднавши маєток у Норфолку зі штаб-квартирою BBC в Лондоні.

Зараз же традиційне Королівське різдвяне послання, яке виголошує чинний король Чарльз ІІІ, транслюється не тільки по радіо і телебаченню, а ще й за допомогою Інтернету і соціальних мереж.

Започаткувала традицію королівських прогулянок серед звичайних людей

У 1970 році під час туру Австралією та Новою Зеландією королева Єлизавета порушила протокол, коли вирішила пройтися пішки і поспілкуватися із людьми, які вийшов її привітати, замість того, щоб їхати до наступного пункту призначення на автомобілі, як це було заведено.

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Як зауважила історикиня королівської родини та письменниця Керолін Гарріс, ця прогулянка ознаменувала суттєві зміни в королівській родині: «Зазвичай вони не виходили і не розмовляли зі звичайними людьми. Прогулянки — це одна з головних змін, уявлення про доступність для звичайних людей».

Більше 20 років члени королівської родини виходять на королівські прогулянки, вітаються із прихильниками, тиснуть їм руки. Двома найвідомішими таким прогулянками є різдвяна та великодня хода членів королівської родини до службу. В ній беруть участь як старші так і молодші члени королівської родини. Вони спілкуються із прихильниками, які зібралися обабіч дороги.

Фото: REUTERS/File Photo

50 років тому долучилася до сучасних технологій

У 1976 році королева Єлизавета знову стала технологічним трендсеттером. Під час відвідування Королівського центру сигналів та радіолокації у Малверні, Англія, їй продемонстрували роботу ARPANET — комп’ютерної мережі, що згодом перетворилася на сучасний інтернет. Тоді вона вперше відправила електронний лист, ставши першою королівською особою, яка це зробила. Для цього британський вчений-комп'ютерник Пітер Кірштейн, якого називають батьком сучасного інтернету, створив для королеви особистий обліковий запис HME2. Цей момент зберігся на фотографіях.

У 2014 році королева Єлизавета долучилась до соцмереж. Тоді вона особисто опублікувала перший твіт у Твіттері (зараз це соцмережа Х), а 2019 році долучилася до Instagram. Обидва акунти у соцмережах називаються Royal Family. Наразі вони висвітлюють життя короля Чарльза і його дружини королеви Камілли, а також роботу інших робочих членів королівської родини — королівської принцеси Анни, герцога і герцогині Единбурзьких. Принц і принцеса Уельські мають власні акаунти у соцмережах Х та Instagram.

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Стала першим британським монархом, яка виступила перед американським конгресом

У травні 1991 році під час офіційного візиту до США, який тривав 12 днів, королева Єлизавета ІІ виступила у Конгресі. Вона стала першим британським монархом, яка звернулася до американських сенаторів. Звернення королеви відвідали близько 800 осіб, які аплодували їй стоячі. Це був четвертий візит Єлизавети ІІ до США.

Вперше відкрила Букінгемський палац для туристів

Влітку 1993 року королева Єлизавета вперше в історії відкрила доступ туристам до своєї лондонської резиденції - Букінгемського палацу. Це сталося після руйнівної пожежі у Віндзорському замку в 1992 році. Вона завдала збитків на суму 62 млн доларів та знищила 115 кімнат. Тоді ж виникла дискусія про те, хто має фінансувати ремонт та відбудову — платники податків чи королівська родина. Після кількох невдалих спроб вирішити питання із фінансуванням королева ухвалила рішення вперше в історії дати доступ до королівської резиденції туристам, щоб зібрати кошти, необхідні на ремонт.

Для огляду туристів відкрили 19 парадних кімнат палацу, зокрема і знамениту Картинну галерею. У перший же тиждень після початку продажі квитків, їх продати на три роки наперед. Відтоді протягом 10 тижнів у літні місяці, коли королева Єлизавета, а зараз король Чарльз перебувають у літній резиденції, туристи відвідують головний королівський палац Лондона. І він залишається одним з найбільших туристичних принад міста.

Фото: Royal Collection Trust

Стала першим британським монархом, яка знялася у кіно

Королева Єлизавета знялася у двох ігрових короткометражних фільмах у ролі самої себе. Першою стала стрічка Щасливі і славетні (Happy and Glorious). Разом із нею у ній зіграв Деніел Крейг в образі Джеймса Бонда. Фільм показала під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у 2012 році.

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А з нагоди платинового ювілею на британському престолі вона знялася в жартівливому фільмі Королева Єлизавета і Ведмедик Паддінгтон. За сюжетом під час чаювання у Букінгемському палаці ведмежа дізнається, що королева також любить сандвічі з мармеладом.

Королева мільйона миль

Саме під таким епітетом Єлизавета ІІ увійшла до світової історії. Вона стала найбільш подорожучим монархом Британії, за своє 70-літнє правління подолавши щонайменше 1 032 513 миль. Вона не тільки відвідала кожну країну Співдружності, а загалом побувала у 117 країнах світу, здійснивши вражаючі 290 державних візитів з 1952 року. Її першою поїздкою в статусі королеви стала зустріч з губернатором Кенії сером Філіпом Мітчеллом 6 лютого 1952 року, де вона почула новину про смерть батька Георга VI. Останньою закордонною поїздкою став візит на Мальту, який вона здійснила у 2015 році разом із герцогом Единбурзьким. Ця поїздка була символічною, адже саме в цій країні королівська пара прожила певний період після одруження в 1947 році.