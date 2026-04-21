Принц Ендрю, розлучення Чарльза і Діани та Megxit: сім скандалів, які затьмарили правління королеви Єлизавети

21 квітня виповнюється 100 років з дня народження покійної королеви Єлизавети. У цей день NV згадує, з якими родинними труднощами зіткнулася монархиня за понад 70 років правління.

Королева Єлизавета, якій 21 квітня мало б виповнитися 100 років, відома своєю відданістю виконанню монарших обовʼязків. Вона була важливою фігурою у Сполученому Королівстві в часи значних соціальних змін.

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Ще у віці 21 року — за чотири роки до сходження на престол — Єлизавеиа оголосила у радіопромові: «Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам».

Королева Єлизавета II жила і правила найдовше з усіх британських монархів, була найстарішою і найдовше правлячою главою держави, а також другим за тривалістю правління серед усіх монархів в історії (вона поступилася лише Людовику XIV, який став королем Франції у віці чотирьох років).

Втім за ці роки вона зіткнулася з низкою сімейних скандалів та трагедій, які нерідко кидали тінь на всю монархію та на її спадщину.

З нагоди 100-річчя з дня народження королеви NV пригадує основні кризи, які припали на період правління Єлизавети, та як вона з ними впоралася.

Заміжжя з принцом Філіпом та чутки про зради

Майбутня королева Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа у листопаді 1947 року. Попри те, що весілля називали «яскравим спалахом у сірій повоєнній Британії», воно викликало низку дискусій. Хоча Філіп відслужив у Британському Королівському флоті під час Другої світової війни та навіть отримав відзнаку, його сестри були одружені з членами нацистської партії Німеччини. Через це частину родичів Філіпа не запросили на весілля.

Офіційне фото з медового місяця принцеси Єлизавети та принца Філіпа, який вони провели у Сполученому Королівстві. 1947 рік / Фото: PA Images via Reuters

Крім цього, у перші роки правління Єлизавети існували чутки про позашлюбні зв’язки Філіпа. Ситуацію погіршило розлучення особистого секретаря принца Майкла Паркера. Це сталося під час самостійного туру Філіпа по країнах Співдружності у 1957 році.

Про розлучення глави англіканської церкви не могло й бути мови, тож помічнику королеви навіть довелося вийти із заявою, у якій він заперечив спекуляції щодо нібито розриву Єлизавети та принца. Це був рідкісний прецедент на той час.

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Принцеса Маргарет

Бунтівна принцеса Маргарет опинилася в центрі багатьох скандалів, які сколихнули монархію на початку правління Єлизавети. Один із них — неможливість вийти заміж за офіцера ВПС Пітера Таунсенда у 1955 році. Попри те, що той прославився як герой Другої світової війни, він був розлученим, тож королева Єлизавета, як голова англіканської церкви, не могла дозволити їхній шлюб.

Зрештою Маргарет вийшла заміж за світського фотографа Ентоні Армстронга-Джонса у 1960 році. У шлюбі народилося двоє дітей, але у березні 1976 року було офіційно оголошено про їхнє розлучення. Причиною називали роман принцеси з баронетом Родді Ллевелліном, який був молодший за неї на 18 років.

Також ходили чутки про гомосексуальність Ентоні. Дизайнер Нікі Гаслам стверджував, що мав «дуже короткий роман» з фотографом за рік до його весілля 1960 року з молодшою сестрою королеви Єлизавети.

Чарльз, Діана, Камілла

Одним із найбільших скандалів за час правління королеви Єлизавети є невдалий шлюб її старшого сина Чарльза та його роман з Каміллою Паркер-Боулз.

Чарльз та Камілла почали стосунки на початку 1970-х років. Але жінка вважалася негідною кандидатурою на роль дружини принца Уельського. Діана ж походила з аристократичної родини Спенсер, тож саме її обрали на роль принцеси Уельської.

Весілля Чарльза та Діани 1981 року супроводжувалося неприємними історіями в бульварних газетах, і пара рідко з’являлася на перших шпальтах. Їхні стосунки остаточно зруйнувалися наприкінці 80-х.

Весілля Чарльза і Діани / Фото: Unsplash/anniespratt

У книзі журналіста Ендрю Мортона 1992 року (автор згодом підтвердив, що особисто Діана була його головним джерелом інформації), було розкрито, що у союзі з Чарльзом не було місця для примирення, а сама принцеса страждала від розладів харчової поведінки та намагалася вчинити самогубство.

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Того ж року преса оприлюднила запис телефонної розмови принцеси Діани та її друга Джеймса Гілбі, датовану груднем 1989 року. Під час дзвінка, зробленого на Різдво, Діана жалілася на поведінку Чарльза і своє положення в королівській родині, а Джеймс співчував їй, освідчувався в коханні й називав її «дорогою» та «squidgy» (мʼяка, вразлива).

Наступного року у пресу потрапив вже запис телефонної розмови Чарльза і Камілли, під час якої чинний монарх сказав, що хоче «перевтілитися в її тампон».

Зрештою у 1992 році подружжя розʼїхалося, хоча залишалося в офіційному шлюбі ще чотири роки — до серпня 1996-го.

Після їхнього розставання обидва дали телевізійні інтерв'ю, в яких зізналися у невірності. У червні 1994 року в телеінтерв'ю з Джонатаном Дімблбі Чарльз підтвердив свій позашлюбний роман з Каміллою, сказавши, що відновив ці стосунки у 1986 році, коли його шлюб з Діаною був «безповоротно зруйнований».

У 1995 році Діана під тиском дала інтерв'ю журналісту Мартіну Баширу, яке вийшло в програмі Панорама. Тоді вона зізналася, що мала роман з військовим офіцером Джеймсом Гьюїттом, і що в шлюбі з Чарльзом «нас було троє», натякнувши на Каміллу.

Наприкінці 1995 року Букінгемський палац офіційно оголосив, що королева надіслала листи Чарльзу і Діані, в яких порадила їм розлучитися. Цей жест королеви підтримали як прем'єр-міністр Джон Мейджор, так і її радники.

Королева Єлизавета з принцом Чарльзом та принцесою Діаною та принцами Вільямом та Гаррі / Фото: Pool via REUTERS/File Photo

«Жахливий» 1992 рік

У своїй промові наприкінці 1992 року королева описала цей рік як «annus horribilis» (жахливий рік).

«1992 рік — це не той рік, на який я згадуватиму з нерозбавленим задоволенням», — сказала вона.

У цей час у Віндзорському замку сталася величезна пожежа, а Чарльз і Діана розійшлися. Але їхній шлюб був не єдиним, що розпався того року.

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Другий син, принц Ендрю, та його дружина Сара Фергюсон також розійшлися. Причиною стало фото Фергі топлес, яке опинилося на першій шпальті газети. На знімку американський бізнесмен Джон Браян смоктав пальці ніг тоді ще герцогині Йоркської біля басейну французької вілли.

У квітні дочка Єлизавети, принцеса Анна, офіційно розлучилася з Марком Філліпсом, з яким прожила майже 20 років у шлюбі. Подружжя розійшлося за три роки до цього, оскільки у пресі почали зʼявлятися історії про їхні романтичні зв’язки з іншими людьми. Вже у грудні того ж 1992-го Анна вийшла заміж вдруге — її обранцем став командир ВМС Тімоті Лоуренс.

Смерть Діани та порушення традицій

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року. У цей час королева Єлизавета та сини Діани та Чарльза — принци Вільям і Гаррі — перебували у резиденції Балморал у Шотландії.

Оскільки смерть улюбленої бранцями стала шоком, королева зіткнулася з нищівною критикою з боку громадськості та ЗМІ через відсутність реакції.

У королівській родині існує давнє правило Never complain, never explain (Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй), але тут ця комунікаційна стратегія не спрацювала. Тисячі людей, які приносили квіти до Букінгемського і Кенсінгтонського палаців, вимагали реакції та символічних жестів — приспустити прапор над палацом (королівський штандарт за традицією ніколи не спускався, адже символізує постійну присутність монарха).

Відсутність реакції породила низку теорій змов, нібито королівська родина і британські спецслужби стоять за смертю принцеси. У справу довелося втрутитися премʼєру Тоні Блеру, аби переконати королеву звернутися до нації.

Зрештою 5 вересня 1997 року монархині довелося вийти в прямий етер і висловитися з приводу смерті принцеси. У промові вона віддала шану Діані, назвавши її «винятковою і талановитою людиною», та підкреслила, що як бабуся вона розділяє горе разом з усіма.

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Згодом королева Єлизавета разом з принцом Філіпом вийшла до воріт Букінгемського палацу, де люди все ще покладали квіти.

Королева Єлизавета та принц Філіпп вшанували пам'ять принцеси Діани, 5 вересня 1997 року / Фото: REUTERS/Ian Waldie/File Photo

Хоча звернення королеви до нації заспокоїло громадськість, але відсутність своєчасної реакції залишила слід і ще довго впливала на репутацію королівської родини. Про ці події навіть зняли художній фільм Королева, головну роль у якому виконала Гелен Міррен.

Принц Ендрю

Ендрю вважався улюбленим сином Єлизавети. Про звʼязки колишнього принца Ендрю з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном вперше стало відомо у 2011 році — через три роки після того, як фінансиста вперше засудили за сексуальні злочини проти дітей. Тоді Ендрю пішов з посади торгового посла Великої Британії.

Через чотири роки, у 2015-му, одна із постраждалих від дій Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл — Вірджинія Джуффре — подала судовий позов, у якому заявила, що її змусили до сексу з принцом, коли вона була неповнолітньою. Ендрю заперечував ці заяви.

Ендрю, Вірджинія Джуффре (у центрі) та Гіслен Максвелл / Фото: US Department of Justice

Ситуація загострилася після того, як Епштейн покінчив життя самогубством у в’язниці у 2019 році, перебуваючи під вартою за звинуваченням у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. Намагаючись очистити своє ім'я, Ендрю дав катастрофічне інтерв'ю BBC, де незграбно намагався виправдатися. Інтервʼю викликало жорстку критику як самого Ендрю, так і Букінгемського палацу. Тож принц склав повноваження старшого члена королівської родини.

У 2021 році Джуффре подала позов до суду безпосередньо на Ендрю за звинуваченнями у сексуальному насильстві та побитті. Букінгемському палацу довелося вжити заходів — у січні наступного року принца позбавили військових зв’язків та титулу Його Королівська Високість.

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Вже в лютому 2022-го судовий позов був врегульований: Ендрю не визнав провини, але погодився виплатити компенсацію, розмір якої не розголошують.

У 2025 році, вже після смерті Єлизавети, Чарльз позбавив Ендрю титулів принца та герцога Йоркського, а також виселив з маєтку Роял Лодж, де опальний принц мешкав майже два десятиліття. Причиною став вихід посмертних мемуарів Джуффре та оприлюднення низки файлів у справі Епштейна.

Крім цього, британська поліція розпочала розслідування проти Ендрю через ймовірні зловживання на посаді торгового посла та передачі таємної інформації Епштейну. 19 лютого, на день народження експринца, поліція затримала його. Через кілька годин Ендрю відпустили. У Букінгемському палаці заявили, що будуть сприяти слідству.

Звʼязок Ендрю з Епштейном кидає тінь не тільки на всю британську монархію, але і безпосередньо на спадщину королеви Єлизавети, яка де-факто сховала сина від негативної реакції громадськості. Адже після відмови виконувати обовʼязки старшого члена королівської родини він вкрай рідко відвідував публічні заходи.

Хоч Чарльз і позбавив молодшого брата титулів, громадськість описує цю реакцію так: «привілейована людина стала менш привілейованою».

Принц Гаррі та Megxit

Принц Гаррі з молодих років потрапляв у заголовки ЗМІ. Він відкрито зізнався, що вживав канабіс, напивався в пабі неповнолітнім, побився з папараці біля лондонського нічного клубу та викликав обурення, одягнувши нацистський костюм на вечірку. Попри це Гаррі був одним з улюбленців британців через свою веселу вдачу та службу в армії.

Його шлюб у 2018 році з американською акторкою Меган Маркл був проголошений втіленням нової сучасної монархії. Втім ідилія тривала недовго (якщо вона взагалі колись існувала).

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Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета у червні 2018 року / Фото: princeandprincessofwales/Instagram

В останні два роки життя королева була змушена зіткнутися з критикою монархії зі сторони Гаррі та Меган.

У січні 2020 року подружжя заявило, що відмовляється від ролі старших членів королівської родини, та переїжджає — спочатку в Канаду, а потім в США. Причиною стало втручання у їхнє життя британських таблоїдів.

Переїхавши до Лос-Анджелеса, у березні 2021 року вони розпочали нищівну критику на королівську родину та Букінгемський палац. В інтервʼю Опрі Вінфрі прозвучали звинувачення в расизмі (хто саме нібито запитував про колір шкіри сина Гаррі та Меган досі невідомо), а Меган заявила, що її довели до межі самогубства. Гаррі також заявив, що Чарльз та його старший брат Вільям опинилися в пастці.

Букінгемський палац на ці звинувачення не реагував, лише Вільям коротко відкинув закиди в расизмі під час спілкування з пресою.

Через місяць після інтервʼю помер принц Філіп, тож Гаррі довелося прилетіти на його похорон. Але примирення в родині не відбулося. Як писав сам принц у передмові до своїх мемуарів Запасний, Чарльз і Вільям запропонували йому висловити свої претензії, але той «зрозумів, що вони не знають, чому він поїхав, і, можливо, не знають його самого».

Стверджується, що за життя королева також намагалася встановити контакт з онуком та його дружиною, запрошуючи на відпочинок у Балморал, але ті відмовилися прилітати.

Навіть день смерті Єлизавети не минув без скандалу за участі герцога і герцогині Сассекських. 8 вересня Гаррі й Меган перебували у Лондоні. Після смерті Єлизавети у замку Балморал, король Чарльз зателефонував принцам Вільяму та Гаррі та попросив їх вирушити до аеропорту Нортголт, де на них чекав літак до Шотландії.

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Гаррі нібито відмовлявся летіти без Меган, а Чарльзу довелося пояснити йому, що дружина Вільяма — Кетрін — також не летить. Суперечка між ними тривала якийсь час, тож літак з Вільямом на борту полетів без Гаррі — йому довелося добиратися до Шотландії комерційним рейсом.

Через кілька місяців після смерті Єлизавети вийшов документальний серіал про життя подружжя від Netflix та мемуари Гаррі з критикою інституції.